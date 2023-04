Bolaños dice que la reforma del 'sí es sí' recoge un "clamor social" contra las rebajas de penas

Defiende el "consenso" en torno a la reforma ante el voto en contra de Podemos

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la reforma de la ley del 'solo sí es sí' que han aprobado PSOE y PP con el voto en contra de Podemos recoge un "clamor social" contra las rebajas de penas a agresores sexuales.

"Es lo que hoy sale del parlamento con toda normalidad, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recoger ese clamor social, que decía que no es posible que tengamos una norma en España que reduzca penas", ha dicho en declaraciones desde la Abadia de Montserrat (Barcelona).

Bolaños ha puesto en valor el "acuerdo amplísimo tanto de las fuerzas parlamentarias, como también de la ciudadanía española, que va a dar lugar a que a partir de ahora no se reduzcan penas agresores sexuales", tras las rebajas de penas en aplicación de la ley original.

La iniciativa ha obtenido 233 votos a favor de PSOE, PP, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Navarra Suma; 59 en contra de Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y los diputados independientes Meri Pita y Pablo Cambronero, y 4 abstenciones de los diputados de Junts; Vox, por su parte, ha decidido no votar.

Preguntado por la división en la votación de los socios del Gobierno de coalición, el ministro ha insistido en que la reforma recoge un "consenso" y que nadie en España quiere que se rebajen penas a agresores sexuales.

RELACIONES CON LA IGLESIA

Desde la Abadia de Montserrat, donde ha empezado un viaje de cuatro días en Cataluña, Bolaños ha subrayado que la relación del Gobierno con la Iglesia Católica es "muy fructífera", igual que con otras confesiones religiosas.

Así, ha destacado que a través del "diálogo" el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Iglesia para devolver a sus propietarios 1000 bienes inmatriculados de forma irregular.

"Y muy recientemente hemos llegado a un segundo acuerdo donde se terminan los privilegios que tenía la Iglesia en materia tributaria", de manera que su trato se equipara al de otras entidades sin ánimo de lucro, ha dicho.

Sobre si la Iglesia está colaborando en con el Defensor del Pueblo en la investigación sobre abusos sexuales, ha advertido que para la institución sería "muy positivo" colaborar, aunque ha precisado que esa pregunta debería contestarla el propio Defensor.

"Me consta por mis conversaciones con ellos que la Iglesia Católica no tiene ningún interés en que aquello no se aclare", ha dicho el ministro, que ha defendido acompañar a las víctimas de las agresiones.

VIVIENDA

Bolaños ha reivindicado las 93.000 viviendas que el Gobierno se ha comprometido a financiar para garantizar alquileres asequibles a jóvenes y familias con el fin de que el acceso a la vivienda deje de ser un "sueño inalcanzable" y se consolide como derecho.

Ha contrapuesto las políticas de vivienda del PSOE al modelo del PP que, según él, ha imperado en las últimas décadas: "Un modelo de mucha especulación, de mucha corrupción de mucha burbuja inmobiliaria".

"Y ahora nosotros vamos a poner en marcha un nuevo modelo que apuesta claramente porque la vivienda sea un derecho", ha dicho Bolaños, que ha asegurado que la futura Ley de Vivienda también remará en ese sentido.