Bolaños dice sus socios se opusieron inexplicablemente a la reforma laboral pero "afortunadamente para ellos" se aprobó

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha señalado este lunes que los socios de investidura del Gobierno se opusieron a convalidar la reforma laboral de manera inexplicable y por eso tuvieron que buscar los apoyos de otros partidos minoritarios como UPN, que finalmente cambió el sentido del voto y no apoyó la reforma. Así, ha indicado que aunque los socios de investidura votaron en contra "afortunadamente para ellos" se aprobó.

En declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, Bolaños ha indicado que no se trataba de si en la negociación se fiaban o no de UPN sino que no había otra mayoría posible. "Lo que se llama mayoría natural o bloque de investidura no existía en esta ocasión", ha afirmado por lo que se hubieran tenido que rendir.

"ERC, PNV y otros estaban en contra de la reforma laboral por motivos en mi opinión, inexplicables. Afortunadamente para ellos la reforma laboral salió adelante, no hay más que ver la cara que tenían", ha añadido, en referencia al momento de la votación del pasado jueves cuando, en un principio debido a la confusión, pareció que el decreto caía. Finalmente fue aprobado gracias al voto erróneo de un diputado del PP.

SEÑALAR A QUIENES HACEN TRAMPAS

Asimismo ha asegurado que priorizaron la negociación con ellos y hablaron "muchísimo" pero "no había camino posible", al ser preguntado sobre si habían hecho lo suficiente para conseguir el apoyo de los socios. Por ese motivo, según ha indicado el ministro, decidieron "ensanchar mayorías" con partidos que consideraban "importante" el diálogo social con sindicatos y patronal y "lo respetaban".

Al ser preguntado si se arrepiente de haberse fiado de UPN, Bolaños ha defendido su manera de actuar y ha afirmado que no se puede arrepentir de practicar "juego limpio". Además ha indicado que el negoció con el presidente de los regionalistas navarros, Javier Esparza, que fue una de las personas "traicionadas" por sus dos diputados, que cambiaron el sentido del voto que había anunciado su partido.

Así, ha pedido que no se ponga el foco en quienes, a su juicio, han jugado limpio y practicado la política útil, y por el contrario se señale a los que "están en las trampas, en el juego sucio" y en las "maniobras de malas artes a última hora". "¿Por qué no ponemso el foco ahí?", se ha quejado.

De este modo ha señalado que hubo dos "tránsfugas" en UPN pero que hay más en el Congreso de los Diputados, como el diputado Pablo Cambronero, que abandonó el grupo parlamentario de Ciudadanos y , según Bolaños, está "haciendo méritos para unirse al PP". En esta misma línea ha criticado que el transfuguismo "no es ninguna broma" y que tuerce la voluntad de los votantes. "Por eso el PP no es miembro de pacto antitransfuguismo", ha terminado.