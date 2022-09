Bolaños: "El Gobierno no se olvidará de La Palma hasta que el último palmero no reconstruya su proyecto de vida"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este mediodía, desde Santa Cruz de La Palma, que "los focos se han apagado y el Gobierno no se olvida de La Palma y no se va a olvidar hasta que el último palmero no reconstruya su proyecto de vida". Y añadió que el 80% de los 600 millones de euros que el Gobierno destinó a paliar los efectos del volcán ya han sido movilizados.

"Cuando vienen mal dadas, ahí hay un gobierno progresista que está para ayudar a la gente", ha remarcado Bolaños, que ha recordado que los ministros han visitado La Palma 50 veces y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado una decena de veces a la isla. Agregó que a Canarias "le viene bien" que haya un presidente socialista en el país "frente a un Partido Popular con líderes como Casado, que proponía bajar el IVA o un Feijóo que recomienda utilizar un medio de transporte entre las islas desaparecido hace años".

"Defendemos la política que hacemos desde el Gobierno y en La Palma se pone en valor lo público cuando más se necesita porque el neoliberalismo, cuando vienen mal dadas, ni está ni se le espera". Es "la socialdemocracia" la que "protege y defiende a la gente", con "políticas centradas en las personas" y "avanzando en derechos", ha argumentado el dirigente socialista.

"Y los españoles lo ven cada semana en las votaciones en el Congreso o en las decisiones que adopta la Unión Europea. El PP votó en España contra el impuesto a las energéticas y en Europa vota a favor y a Feijóo no le cambia el rictus" y ahora es el PP europeo "el que pide que se aplique la Excepción Ibérica a toda Europa cuando Feijóo lo llamó timo ibérico", afirmó Bolaños.

"¡Qué oportunidad tuvo Feijóo de disfrutar del silencio y no mostrar una vez más a las claras el desconocimiento que tiene de los temas!", ha lanzado Bolaños, que lamentó la oportunidad de Feijóo "para haberse callado en ese momento porque lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España es beneficiar a toda la población con el mecanismo de Excepción Ibérica".

"LA CIENCIA NOS SALVÓ LA VIDA"

También ha tenido críticas para el Partido Popular la secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades del PSOE y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant: "En La Palma comprobamos que la vida ha podido hacer frente a la destrucción". Morant ha destacado el papel de la ciencia: "Nos salvó la vida en pandemia, con las vacunas, nos puso en la ruta adecuada para salvar la vida de la gente con el volcán, o para combatir los incendios".

"Negar la ciencia, como hacen la ultraderecha y la derecha es negar la realidad del cambio climático". Frente al "negacionismo de la derecha, el Gobierno y el PSOE van de la mano de la ciencia". "Los socialistas ponemos soluciones a los problemas" mientras "las soluciones de la derecha siguen siendo las de perjudicar a las clases medias y trabajadoras para defender a los poderosos", añadió la dirigente socialista.

También ha participado en el encuentro con militantes el secretario general de los socialistas canarios y presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha destacado que "el primer triunfo" ante la erupción del volcán fue "que no hubo ningún fallecido" y ha asegurado que la llegada de los 600 millones a La Palma han conseguido que haya 2.100 parados menos en la isla que hace un año.