Bolaños insiste en que Tsunami no fue terrorismo el día después de que los fiscales del TS dijeran que sí lo es

El PP pregunta que si aquello no fue terrorismo "a qué viene el empeño" del Gobierno de incluir este delito en la ley de amnistía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles que los disturbios por los que se investiga 'Tsunami Democràtic' no es terrorismo, un día después de que la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo concluyera que sí lo es y que por ello se debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Así se ha pronunciado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso cuando el diputado del PP Miguel Tellado le ha preguntado qué entiende por terrorismo. "Si aquello no fue terrorismo, ¿entonces a qué viene el empeño de su Gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿A qué viene?", ha dicho en referencia los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional y sobre los que se han pronunciado los fiscales del Supremo a la espera de que el alto tribunal decida quién será el órgano competente para asumir la causa.

Tellado ha planteado su pregunta tras recordarle al ministro que esta misma semana "una mayoría de fiscales" ha dicho "no a las cacicadas del Gobierno del señor Pedro Sánchez". En concreto, los fiscales del Supremo han acordado desestimar el informe que elaboró su compañero Álvaro Redondo al considerar que sí se debe investigar a Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista de 'Tsunami' en otoño de 2019 en señal de protesta a la sentencia por la que se condenó a varios líderes del 'procés'.

Bolaños ha manifestado que "lo que ocurrió en 2019 en Cataluña fue grave y desde luego lo fue desde el punto de vista social, institucional y legal". Sin embargo, ha defendido que "no fue un fenómeno terrorista".

PP ACUSA A BOLAÑOS DE "PRESIONAR" A LOS FISCALES

Ante el pronunciamiento del ministro, Tellado ha contestado de forma tajante: "En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales, que es lo que acaba de hacer". Y, al hilo, ha afeado al Ejecutivo por creer que "hay un terrorismo bueno" y por apoyarse en quienes "lo defienden y lo justifican".

En su turno de palabra, el ministro ha pedido al PP que deje de "banalizar el terrorismo". "De tanto banalizarla, la palabra terrorismo en su boca no vale, no significa nada, porque hace más de diez años que la democracia española venció al terrorismo, señor Tellado", ha dicho al tiempo que ha calificado de "desgracia" que el PP "sea incapaz de hacer oposición sin utilizar el terrorismo".

Bolaños ha preguntado a Tellado por qué en 2019 el PP "no calificaba como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña". "Después de las elecciones del 23 de julio, ¿ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor (Alberto Núñez) Feijóo o qué ocurre que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas?", ha añadido.

Así las cosas, el ministro ha asegurado que el PP se "avergonzará" de "relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero y al ministro (Alfredo Pérez) Rubalcaba por acabar con ETA hace una década".

En su turno de respuesta, Tellado ha insistido en que "en una democracia normal a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías" ni "se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país". Así, el diputado 'popular' ha criticado al Gobierno por pretender "amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos".

LA ALTA TRAICIÓN ESTÁ EXCLUIDA DE LA AMNISTÍA

En el marco de la sesión de control de este miércoles, el PP también ha preguntado a Bolaños cuál es la posición del Gobierno ante la posibilidad de que se incluyan en la amnistía los delitos de alta traición, como pide Junts.

El diputado 'popular' Rafael Hernando ha recordado que la semana pasada la prensa internacional publicó informaciones sobre los presuntos vínculos del independentismo catalán con Rusia, algo que se está investigando en un juzgado de Barcelona en el marco del denominado 'caso Voloh', que "respalda las conexiones entre (Vladímir) Putin y Puigdemont" y la "clara conspiración contra nuestra seguridad nacional".

En este sentido, el dirigente del PP ha preguntado a Bolaños si va a "desactivar" la investigación con la "autoamnistía" para "tapar esos delitos". "¿Será otra de esas líneas rojas que usted acostumbra a pisotear?", ha incidido.

En su respuesta, el titular de Justicia ha asegurado que "los delitos de traición están expresamente excluidos en la ley de amnistía". Y ha insistido en que si hubo una "trama de espionaje en Cataluña" estuvo "protagonizada" por "los gobiernos del PP", que "espiaba a partidos rivales" y "a miembros de su propio partidos".

"Hoy mismo estamos conociendo noticias de que hay denuncias dentro del Partido Popular de Madrid de espionaje entre ustedes. Es decir, que eso que usted pregunta, pues sinceramente hoy igual no es el día más adecuado para hablar", ha dicho el ministro.

PP AFEA LAS "LÍNEAS ROJAS CON TINTA INVISIBLE"

Durante la sesión de control, la diputada del PP Cuca Gamarra también ha preguntado a Bolaños "hasta dónde" va a "ceder con tal de seguir en el Gobierno". La secretaria general del partido ha afeado al Ejecutivo que cada vez que anuncia una línea roja "la única duda es cuánto tiempo tardarán en traspasarla". "Pintan sus líneas rojas con tinta invisible como invisibles son sus principios", ha dicho.

El ministro ha incidido en que "ninguno de los grupos políticos" del Congreso tiene el suficiente apoyo para tomar decisiones y ha explicado que por eso hacen algo "revolucionario" como "hablar, dialogar y negociar".

Acto seguido, Gamarra le ha criticado que no contestara directamente a su pregunta: "Yo le he preguntado hasta dónde está dispuesto a ceder en perjuicio de los españoles. Y usted solo me contesta por las concesiones a sus socios porque es lo único les interesa, le falla el subconsciente".

Al término de su intervención, la diputada 'popular' ha reprochado al ministro el hecho de que "si hay que cambiar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal para beneficiar a una sola persona, a un prófugo, se hace; pero si hay que hacerlo para desalojar a los okupas, eso ya no".