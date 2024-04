Bolaños ironiza con el resultado de PSOE y Vox en Euskadi al ser preguntado por Bildu: "12-1", como el España-Malta

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a una pregunta de Vox sobre si el Gobierno mantendrá acuerdos con EH Bildu ironizando con el resultado del PSOE y el del partido de Santiago Abascal en las elecciones del País Vasco: "12-1, qué bonito homenaje a aquella selección de fútbol que tanto hizo por nuestro país en el año 1984".

Y es que el senador de Vox Ángel Gordillo ha cuestionado a Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado por si seguirá acordando con Bildu después de que su candidato se negara a calificar a ETA como una banda terrorista.

Ante esto, Bolaños ha denunciado que tanto Vox como el PP hacen preguntas que demuestran "el absoluto divorcio" que tienen de la sociedad española: "Fíjese, la mismas preguntas de siempre, la misma irrelevancia que tiene la derecha y la ultraderecha en Euskadi".

"Ustedes estancados en la intrascendencia y nosotros aumentando, en este caso dos diputados en Euskadi gracias a nuestras políticas sociales y a la apuesta por el diálogo y por la convivencia. El PSOE, 12 diputados en Euskadi, Vox un único diputado que sigue en la intrascendencia. 12-1, qué bonito homenaje a aquella selección de fútbol que tanto hizo por nuestro país en el año 84", ha ironizado Bolaños.

VOX SE LO RECRIMINA

Durante su réplica, el senador de Vox ha acusado a Bolaños de no haberle respondido si mantendrán sus acuerdos con Bildu y denunciando que "le divierte mucho la situación en el País Vasco" al responder con el resultado que consiguió la selección de España contra Malta.

"Su actitud les define, pero le estoy preguntando acerca de si van a mantener los pactos con un partido que se niega a calificar a quien derramó sangre de españoles como grupo terrorista y usted no me contesta, lo que me hace pensar que sí, que van ustedes a seguir apoyándose en ello, lo cual también les califica a ustedes", ha proclamado Ángel Gordillo.

En esta ocasión, Bolaños se ha referido a las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre las declaraciones del candidato de Bildu sobre ETA. "Lo hicimos con toda claridad porque es lo que pensamos", ha incidido.

"Hace 12 años que la democracia española venció a la banda terrorista y, lamentablemente, ustedes siguen todavía haciendo política o intentando hacer política con una gran victoria que fue la de la democracia frente al terrorismo y por eso, como ustedes están tan obsoletos, tan anticuados, tan divorciados de la realidad vasca, por eso los vascos les han dado el resultado que merecen, la intrascendencia", ha sentenciado Bolaños.