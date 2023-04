Bolaños lamenta que la Ley de Vivienda no sea apoyada por todos, porque se "antepone lo competencial y lo identitario"

Advierte de que la Comisión Europea no va a permitirá un "atropello" contra Doñana de un gobierno del PP, "de la mano de Vox"

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha lamentado que la Ley de Vivienda no sea apoyada por todos, porque "se antepone lo competencial y lo identitario".

Tras negar que sea un asunto de competencias o de identidad, ha precisado que la Ley de Vivienda "va de que la gente tenga vivienda digna, a precio razonable, en Getxo, en Bizkaia, en Euskadi y en España".

Por otra parte, ha advertido de que la Comisión Europea no va a permitirá un "atropello" medioambietal contra la reserva de Doñana de un gobierno del PP, "de la mano de Vox".

Bolaños ha participado esta tarde en Getxo, en la presentación de la candidatura socialista para este municipio vizcaíno, donde ha destacado que lo que quiere el PSOE es "avanzar, hacer la vida más fácil y conseguir que nuestros conciudadanos, los que tienen más dificultades, lo tengan más fácil".

En materia de vivienda, ha recordado lo que suponía el Partido Popular cuando gobernaba en España y la política de vivienda que hicieron. "La política de vivienda del Partido Popular era bien clara: quien pudiera, que se la pagara, y quien no podía, mala suerte, además de generar una burbuja inmobiliaria gigantesca que, luego, cuando esa burbuja explotó, se llevó por delante miles de proyectos vitales de gente, simple y llanamente por la codicia de un proyecto en materia de vivienda que era el de la derecha", ha resaltado.

Tras apuntar que era un modelo de "especulación y corrupción, porque hubo mucha corrupción vinculada a aquella burbuja inmobiliaria", ha afirmado que hoy se está aprobando una Ley de Vivienda que lo que quiere hacer es "exactamente lo contrario: queremos que nuestro país, que tiene un porcentaje bajísimo de vivienda pública, se acerque a los porcentajes europeos".

"Queremos que nuestro país no se conforme y que mire a los países más avanzados de la Unión Europea en materia de vivienda. No puede ser que España tenga menos de un 3% y que los mejores países para garantizar el acceso a la vivienda tengan un 20%. Por eso creamos una Ley de Vivienda", ha dicho, para advertir que "habrá que recordar a quien no la votó".

"Vamos a apostar por que los inquilinos tengan la tranquilidad de saber que podrán vivir en su casa porque no tendrán una subida desaforada. Vamos a apoyar a los pequeños propietarios también con beneficios fiscales que van a conseguir que alquilar, por ejemplo, a menores de 35 años, haga que sea más rentable para ellos", ha resumido.

Por ello, ha avanzado que va a ser una ley "progresista que pone en el centro a todas esas personas que necesitan una vivienda, porque eso son al final iniciar proyectos de vida".

DOÑANA

Por otro lado, a aludido a lo que está pasando en la reserva natural de Doñana para criticar que el PP, que va de la "mano de la ultraderecha, que en el camino se juntan porque tienen valores y tienen ideas que son muy similares, son intercambiables, deciden impulsar una ley para perjudicar el ecosistema de Doñana".

"El consejero se va a Europa a explicar el proyecto de ley --ha proseguido-- y la Comisión Europea le dice que ese proyecto de ley que está impulsando el PP y la ultraderecha es ilegal, contrario al ordenamiento europeo, contrario a las sentencias europeas y contrario a la ciencia, y que están perjudicando Doñana".

Según ha destacado, ante esto el PP "dice que la Comisión Europea está haciendo campaña por Pedro Sánchez". "¡Es que no entienden nada, no se cansan de hacer el ridículo!. No, lo que está haciendo la Comisión Europea es decirle al PP y a Vox que están perjudicando y están contra Doñana, que no están cumpliendo la jurisprudencia europea y que, por tanto, lo que tienen que hacer es cumplir la ley, cumplir las sentencias y cumplir con lo que nos dice la ciencia", ha subrayado.

Dicho esto, ha lamentado que "no lo entienden, se van a la Unión Europea y el problema no es ya que no entiendan lo que les digan, que no lo entienden, el problema es que no entienden nada, no entienden cómo funciona la Unión Europea, no entienden cómo funciona la Comisión, no entienden que la Comisión Europea no va a permitir que un gobierno, de la mano del Partido Popular y de Vox, haga un atropello contra Doñana", ha manifestado.

En este punto, ha insistido en que la CE no lo van a permitir porque Doñana es "patrimonio natural de todos, de los españoles y también de los europeos".

DERECHOS DE LAS MUJERES

En su intervención, el ministro también ha criticado que la derecha diga que "siempre ha estado ahí defendiendo los derechos de las mujeres". "Es tan fácil recordarle su historia. Es que la derecha votó en contra de la ley del divorcio, votó en contra de la ley del aborto, de la ley de igualdad, votó en contra de la ley de violencia de género, y es que todas esas leyes, para perjudicar los derechos de las mujeres, las llevaban al Constitucional a ver si había suerte y tumbaban esas normas", ha destacado.

Frente a ello, ha aseverado que el PSOE ha impulsado leyes para beneficiar a todas las mujeres, "siempre, desde que se llegó la democracia".

"La subida del salario mínimo beneficia sobre todo a mujeres; cuando subimos las pensiones en un 8,5%, beneficia sobre todo a mujeres; cuando las no contributivas, las personas que no han cotizado se les sube un 15%, beneficia sobre todo a mujeres; Cuando igualamos los permisos de paternidad y de maternidad, lo que hacemos es evitar que en las entrevistas de trabajo a nuestras mujeres les pregunten si piensan tener familia o piensan tener hijos. Se acabó esa pregunta", ha celebrado.