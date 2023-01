Bolaños pide a PP y Vox que aclaren cuál de los dos dice la verdad sobre el protocolo del aborto en Castilla y León

Reprocha que no ha habido respuesta de la Junta a los requerimientos emitidos por el Gobierno

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido a PP y Vox que aclaren cuál de los dos dice la verdad sobre las medidas en relación al aborto anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox) y ha vuelto a pedir al gobierno autonómico presidido por los 'populares' que respondan a los requerimientos del Gobierno.

En una intervención ante los medios desde el centro Sefarad donde ha acudido a la inauguración de la exposición 'Mauthausen: memorias compartidas' ha afirmado que por el momento no hay respuesta de la Junta ante las peticiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado a PP y Vox, que gobiernan en coalición en esta comunidad, que aclaren la situación.

"Lo que tenemos que pedir a PP y Vox es que nos digan quien dice la verdad y quien no la dice, si es verdad que pactaron retrocesos en los derechos de las mujeres o no los pactaron". El ministro quiere conocer por tanto "si es cierto o no que hubo un acuerdo por escrito" que a su juicio supondría una vuelta atrás "de 50 años" en los derechos femeninos. Además, ha precisado que es imprescindible que se conozca "formalmente", es decir, a través de una respuesta al requerimiento.

El ministro ha hecho esta petición después de que la semana pasada el vicepresidente García Gallardo anunciase medidas para que las mujeres que quisieran abortar tuviesen que escuchar el latido del feto o someterse a ecografías 4D. Posteriormente el presidente Alfonso Fernández Mañueco afirmó que no se obligaría a nada ni a las mujeres y a los médicos.

Bolaños ha destacado que hubo una rueda de prensa del vicepresidente García Gallardo junto al consejero de Sanidad que es del PP y además se colgó un documento en la web de la Junta donde se establecían nuevos requisitos para el ejercicio del derecho al aborto.

"Lo que procede es que se aclaren", ha insistido Bolaños que quiere conocer "quien dice la verdad y quien no la dice", según ha reiterado. "El PP tiene que decidir si está con Vox y el retroceso en los derechos mujer o con la ley, la Constitución y las propias mujeres", ha finalizado.