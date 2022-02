Bolaños pide que no haya "prisa" para convocar la Mesa de Diálogo en Cataluña y admite que aún no hay fecha

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido este viernes que no le pidan al Gobierno tener prisa en la convocatoria de la Mesa de Diálogo en Cataluña porque es un problema heredado y de muchos años atrás. Además ha admitido que por el momento no hay fecha para el próximo encuentro, aunque ha defendido que hoy la situación es mejor que cuando llegaron al Gobierno.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Bolaños ha señalado que en su momento acordaron que volverían a convocar la Mesa cuando tuvieran acuerdos y "así ocurrirá". "Es un problema que hemos heredado y que ha venido larvándose muchos años, no nos pidan que tengamos prisa", ha indicado.

Acto seguido ha defendido que la situación actualmente en la comunidad es "infinitamente mejor" que cuando llegaron al Gobierno, que entonces había una "tensión insoportable" y hoy al menos es "habitable".

SÁNCHEZ LA VINCULÓ EN ENERO A LA SUPERACIÓN DE LA SEXTA OLA

Además, al ser preguntado sobre si puede haber acuerdos con ERC en los próximos meses para que se pueda reunir la mesa, el ministro ha respondido que por el momento "no hay fecha" y ha reiterado que cuando exista un acuerdo se hará público y se convocará.

En una entrevista a principios de enero, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, afirmó que la Mesa de Diálogo se celebrará aunque no fijó una fecha concreta para "no atarse". En ese momento no se comprometió a que fuera en el mes de enero porque la prioridad pasaba por hacer frente a la sexta ola de la pandemia y a la recuperación económica.

De este modo al ser preguntado si sus tiempos eran los mismos que los del presidente catalán, Pere Aragonés, el jefe del Ejecutivo indicó: "yo espero que sean los mismos".