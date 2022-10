Bolaños pide a los vocales del CGPJ que trabajen sin injerencias y se preocupen por cumplir la ley

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este martes a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que trabajen con tranquilidad y "sin injerencias", así como que se preocupen por cumplir la ley para nombrar a los dos vocales del Tribunal Constitucional.

Así se ha manifestado Bolaños, en declaraciones a los medios, preguntado por la reunión que tendrá lugar hoy entre los negociadores del Consejo para elegir a los dos vocales del Tribunal Constitucional, sobre la que ha indicado "estar convencido" de que se cumplirá la ley.

"Es cumplir la ley y no me puedo imaginar un escenario en el que el Consejo del Poder Judicial, que debe velar por el cumplimiento de la ley, no lo haga", ha apostillado el ministro.

En este sentido, ha apelado a la tranquilidad y ha solicitado a los vocales que trabajen "sin injerencias" y con tranquilidad porque, según sus palabras, su prioridad es preocuparse por el cumplimiento de la ley.