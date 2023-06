BolaÃ±os piensa que PP y Vox hacen un "teatrillo" en Extremadura pero pactarÃ¡n despuÃ©s del 23J porque "son lo mismo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr√°tica, F√©lix Bola√Īos, ha tildado de "teatrillo" la falta de acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura y se ha mostrado convencido de que desp√ļes de las elecciones generales del 23 de julio llegar√°n a un pacto porque ambas formaciones "son lo mismo", seg√ļn ha indicado.

Bola√Īos dice que no sabe cu√°nto durar√° esta situaci√≥n pero cree que "intentar√°n prolongarlo" hasta despu√©s de las generales. "Desde luego no doy ninguna credibilidad a ese teatrillo y s√≠ me preocupa enormemente que no conozcamos los pactos ocultos que tiene el Partido Popular y Vox", ha trasladado.

En este sentido ha insistido en que ambas formaciones son lo mismo y lo est√°n demostrando con sus acuerdos en Arag√≥n o la Comunidad Valenciana, seg√ļn ha trasladado en declaraciones a los medios a la entada de un acto sobre Derechos Humanos en la Fundaci√≥n Ortega y Gasset-Gregorio Mara√Ī√≥n.

Adem√°s ha se√Īalado que la prueba es que en comunidades donde el PP "num√©ricamente no necesita a la ultraderecha" como Madrid y Cantabria, seg√ļn ha mencionado, los de Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o "asumen pol√≠ticas extremistas".

"No nos llevemos a enga√Īos, seamos conscientes que el Partido Popular y Vox son lo mismo. Tan lo mismo son que cuando no necesita el Partido Popular a Vox, como es Cantabria, como es Madrid, tambi√©n asume las pol√≠ticas extremistas de Vox", ha insitido.