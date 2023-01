Bolaños rechaza los "episodios de violencia verbal y física" contra Ayuso en la UCM: "No soy partidario de escraches"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha criticado los "episodios de violencia verbal y física" que sufrió este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aunque ha apostillado que también el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sufre abucheos en varios actos a los que acude.

Así se ha pronunciado Bolaños en un desayuno informativo de Europa Press, después de que su compañero de Gobierno, el ministro de Universidades, Joan Subirats, criticara la distinción de la Complutense a Ayuso, viendo normal la protesta que se organizó contra ella a las puertas de la Universidad.

"A mi no me gusta que haya episodios de violencia verbal, física, desconsideraciones o insultos. Ahí no me van a encontrar", ha asegurado Bolaños, que ha reconocido sus "bastantes diferencias ideológicas" con Ayuso, pero no es "partidario de ningún tipo de escrache, de insultos ni de faltar el respeto a nadie".

Eso sí, también ha querido destacar que estos acontecimientos "también los han sufrido" otras personas del Gobierno, como el propio Sánchez y varios ministros, en actos donde se abuchea la presencia del Ejecutivo.

Por ello, ha llamado a "debatir con normalidad" alejados de estas faltas de respeto, criticando las alternativas del que hay enfrente, pero "siempre se debe hacer con respeto".