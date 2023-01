Bolaños rechaza de plano la propuesta del PP sobre el CGPJ y pide a Feijóo "liderazgo" para firmar lo que pactó

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha rechazado de plano la propuesta planteada por el PP para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dejar claro que la única salida a la crisis actual pasa por que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dé muestra de "liderazgo" y proceda a firmar el acuerdo que se había alcanzado con el Ejecutivo.

En una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press, Bolaños ha recordado que tras tres semanas de negociación el Gobierno llegó a un acuerdo con el PP que incluía una proposición de ley conjunta "para reforzar la independencia de la justicia" y por otro lado los nombres de los 20 nuevos vocales del CGPJ y los doce suplentes, así como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Senado.

Sin embargo, "cuando había que firmar Feijóo no fue capaz, le dijeron que no podía firmar y le torcieron el brazo", ha lamentado, asegurando que los "problemas de liderazgo y autoridad" del líder del PP dentro de la derecha no son problema del Gobierno.

"Ese acuerdo se puede firmar en cualquier momento, en segundos, porque está hecho y está absolutamente pactado con el PP", ha insistido, apostando por su firma inmediata para poder "acabar con una crisis institucional en el poder judicial que dura ya más de cuatro años".

En este sentido, ha pedido a Feijóo que "ejerza su liderazgo y firme ese acuerdo que teníamos ultimado" en lugar de dejarse condicionar por "los elementos más ultras de la derecha". "El PP pretende que se mantenga una composición (del CGPJ) conforme a la mayoría absoluta de 2013", ha afeado, insistiendo una vez más en que el principal partido de la oposición tiene que cumplir la ley y la Constitución.

Así las cosas, preguntado expresamente por si el Gobierno avalaría la propuesta del PP de que sean los jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ, Bolaños ha recalcado que "el modelo actual es perfectamente democrático, lleva 35 años en vigor y responde a un acuerdo de Estado entre el PP y el PSOE en 2001 cuando gobernaba José María Aznar".

El único acuerdo que el Gobierno y el PSOE aceptan es el ya alcanzado con el PP por el que "se reformaban algunos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se reforzaba la independencia judicial". "Reivindicamos al señor Feijóo que tenga un poco de autoridad y que lo firme", ha rematado.