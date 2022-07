Bolaños responde a Aznar que sus críticas solo se entienden desde la ignorancia o la burda manipulación

Muestra su cariño y admiración por Felipe González y subraya que el expresidente dijo que debía leer la ley antes de opinar

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha salido al paso de las críticas a la Ley de Memoria Democrática y ha respondido al expresidente José María Aznar que estas solo pueden realizarse desde la "ignorancia" o el intento de "manipular burdamente" lo que dice la norma.

Este martes, Aznar calificó de "disparate" la nueva ley, cuyo dictamen salió adelante esta semana en la Comisión Constitucional del Congreso gracias al apoyo de EH Bildu, PNV y PDeCAT junto a PSOE y Unidas Podemos, entre otras cosas porque es un proyecto "hecho y pactado con terroristas", según afirmó.

El expresidente se refirió en concreto al punto de la ley que marca que se reconocerá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, por lo que comprende el primer año de Gobierno de Felipe González. "Cuando un Gobierno como el actual pacta con el grupo que representa al terrorismo, que se investiguen crímenes hasta diciembre de 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, en la época de que los antecesores del propio Gobierno actual estaban ya en el Gobierno, sinceramente creo que eso significa tener la casa muy en desorden", ha sentenciado Aznar.

Por tanto, Bolaños ha respondido a Aznar y "a toda la derecha y ultraderecha" pidiendo que se lean la ley porque, a su juicio, solo desde la ignorancia o el intento de manipulación "se pueden afirmar las cosas que se están diciendo", ha lamentado.

A continuación, ha defendido que la ley condena la dictadura de Franco, rinde homenaje a las víctimas "de los dos bandos" de la guerra, pone en valor la Transición y la Ley de Amnistía de 1977 como elementos fundamentales de la democracia y reivindica la Constitución como pilar fundamental del sistema democrático en España.

PIDE A LA DERECHA SOLTAR LASTRE CON EL FRANQUISMO

"¿Por qué la derecha y la ultraderecha están en contra, por qué España no puede tener una ley de Memoria como los países de nuestros entorno que han sufrido dictaduras. ¿Cuándo la derecha va a soltar lastre de verdad con el franquismo de una vez por todas?", ha cuestionado.

Por el contrario, al ser preguntado por las declaraciones del expresidente socialista, Felipe González --que afirmó que el acuerdo con Bildu para sacar adelante la citada norma no le "suena bien"-- el ministro se ha limitado a señalar su "cariño" y "admiración" hacia González y ha subrayado que afirmó que "tenía que leer la ley para opinar".

El exdirigente socialista también fue preguntado este martes sobre el punto de la ley que reconoce a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. A este respecto, Felipe González señaló que no ha visto el texto: "Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien".

PRINCIPIOS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

De su lado, el ministro Bolaños ha calificado la norma como un paso adelante que además está validado "por todos los organismos internacionales", según ha trasladado y se basa en los principios humanitarios de "verdad justicia y reparación" y de homenaje a las víctimas.

Por los motivos anteriores, la considera una ley "imprescindible para dignificar nuestra democracia", y por tanto opina que "solo si no se ha leído la ley" o "se quiere manipular groseramente" se pueden hacer afirmaciones como las que está realizando "la derecha y la ultraderecha", según ha indicado.