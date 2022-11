Bolaños ve al PP "desesperado" al dar por buena la versión de Puigdemont pero no aclara si hubo visitas del PSOE

Prefiere no comentar la exigencia de los 'populares' de renunciar por escrito a la sedición y lo califica como "una excusa más"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que ve al PP desesperado al dar por buena la versión del expresidente catalán, Carles Puigdemont, que afirmó que miembros del PSOE le han visitado en Bélgica para generarle expectativas de buen trato vía reforma del código penal si regresa a España.

Sin embargo, no ha aclarado si estas visitas se han producido, al ser preguntado al respecto, en declaraciones a los medios desde la explanada del Palacio Real, antes de visitar las Escuelas Taller de Patrimonio Nacional.

"El PP tiene un nivel de desesperación muy profundo cuando dan categoría de autoridad al señor Puigdemont", ha sostenido Bolaños que además ha señalado que los argumentarios del PP los hacen "Puigdemont y la extrema derecha" y que eso da cuenta del nivel actual de los 'populares'.

Puigdemont aseguró el pasado domingo que, durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica --prófugo de la justicia española--, ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo". "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", escribió en una carta de dos páginas que compartió en Twitter.

Por otro lado, Bolaños ha sido cuestionado sobre la exigencia del PP para retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta pasa por que el Gobierno plasme por escrito que renuncia a reformar el delito de sedición, según ha afirmado esta misma mañana el coordinador general, Elías Bendodo.

NO TIENE TIEMPO PARA LAS EXCUSAS DEL PP

A este respecto, Bolaños ha señalado que no tiene tiempo para comentar "todas las excusas del PP" y ha sostenido que esta es "una más" de la veintena de pretextos que el PP ha puesto desde el año 2020 y que "habrá muchas más", según ha trasladado. "No me molesto ni en comentarlas porque se comentan por sí mismas".

Además ha asegurado que con la ruptura del acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces que según Bolaños "estaba hecho", el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha atacado el pacto constitucional, además de incumpir la ley y la Constitución.

Por tanto ha señalado que en Feijóo no hay "ni rastro de constitucionalismo" y que no es un hombre de Estado y tampoco una persona responsable. "Y así le va y así le va a ir en las próximas semanas y meses", ha indicado augurando un castigo de los ciudadanos al líder 'popular'.

INSISTE EN HOMOLOGAR LOS DELITOS CON EUROPA

Por último ha insistido en que el Gobierno siempre ha dicho "desde hace años, en los últimos meses y semanas" que quieren homologar la legislación española en materia penal a la Unión Europea y que esta se parezca a la de los países del entorno europeo. "Esa es la idea que tiene el Gobierno", ha indicado.

Bolaños ha respondido de este modo al ser cuestionado sobre el modo en que el Gobierno piensa modificar el delito de sedición y si se plantea incrementar las penas de otros tipos penales si se rebajan las de sedición.