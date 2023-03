Bolaños ve una "torpeza" que Feijóo critique en Bruselas la reforma de pensiones: "No se le puede sacar mucho de casa"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, considera una "torpeza" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo acuda a Bruselas a criticar una reforma de pensiones que el Gobierno ha pactado con la Comisión Europea. "A este señor no se le puede sacar mucho de casa", ha lanzado.

Además le ha echado en cara que el comisario europeo de Economía, el socialista Paolo Gentiloni, le pidiera una oposición "constructiva" durante la reunión que ambos han mantenido este jueves en Bruselas, después de que el líder 'popular' haya tachado de "parche" la reforma.

"Es una torpeza infinita, es natural que el comisario le diga que no haga el ridículo y que haga una oposición constructiva", ha opinado Bolaños, que también ha pedido a Feijóo "que no salga mucho de casa" porque no queda bien él y no deja bien a España.

El ministro ha insistido en que la reforma impulsada por el Ejecutivo garantiza que suban las pensiones, que 'la hucha de las pensiones' esté suficientemente dotada.

En la misma línea ha lamentado las críticas de Feijóo pues a su juicio lo que quiere el PP son "pensiones pobres, la hucha vacía y las calles incendiadas" mientras que el Gobierno aboga por lo contrario: "pensiones dignas, la hucha llena y paz social", ha remarcado.

Por otro lado, respecto a la 'ruptura' entre PP y Vox escenificada en la moción de censura y expresado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Bolaños lo ha calificado de "teatrillo" entre las dos fuerzas políticas.

Para el ministro, después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, van a ir de la mano en los lugares donde les salgan las cuentas para gobernar. "Es un teatrillo tan evidente y absolutamente a la vista de todos que no creo que nadie caiga en esa trampa", ha señalado.