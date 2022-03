La Bolsa española abre la sesión con un toque de campana por la igualdad de género

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La sesión de hoy en la Bolsa española ha comenzado con un toque de campana por la igualdad de género con motivo del Día Internacional de la Mujer, un acto que se enmarca en la iniciativa 'Ring the Bell for Gender Equality', impulsada por Sustainable Stock Exchanges y el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Se trata del quinto año que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y Pacto Mundial de Naciones Unidas España organizan este evento, que también ha incluido la celebración de dos mesas redondas y que se ha podido seguir de manera virtual.

El toque de campana ha estado protagonizado por la protectora del inversor de BME, Gloria Martínez-Picazo, quien ha estado acompañada por la directora ejecutiva de Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Cristina Sánchez.

Martínez-Picazo, la primera mujer que desempeña este cargo desde que fue creado, ha remarcado la importancia de la educación financiera para impulsar la igualdad y ha citado diversos estudios que demuestran que la presencia de mujeres en los consejos y los puestos directivos impulsa la rentabilidad y los beneficios. "La diversidad en el ámbito empresarial y financiero no es una cuestión de moda o de cuotas, sino de resultados constatables", ha destacado.

Por su parte, Sánchez ha pedido a las empresas establecer "objetivos claros y cuantificables que hagan de la igualdad de género una prioridad, porque no sólo es lo correcto, sino también lo inteligente. Los estudios demuestran sistemáticamente que las empresas que promueven activamente la igualdad y tienen más mujeres en la alta dirección, obtienen mejores resultados económicos. Un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para todos".

Tras ellas, han intervenido la consejera de BME y directora de Información Financiera de SIX, Marion Leslie, y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Montserrat Martínez Parera. Leslie, que ha intervenido por vídeo desde Zúrich, ha declarado que la diversidad ofrece resultados empresariales y que "el crecimiento adicional estimado del PIB mundial podría llegar, si se aborda la brecha de género, hasta los 12 billones de dólares en 2025".

Por su parte, Martínez Parera ha remarcado que "aunque vivimos en una sociedad más justa e inclusiva que hace años, no podemos caer en la complacencia, ya que la brecha salarial sigue existiendo". Según un reciente estudio de la CNMV, cerca del 20% de las empresas analizadas no facilitan ningún dato ni comparación sobre la brecha salarial, mientras que el 75% no comparte qué planes tienen para combatirla.

La responsable de índices de BME, Carmen López, ha dado paso a la mesa de debate 'Las cotizadas ante los objetivos de igualdad: IBEX Gender Equality', moderada por la directora general de BME Inntech Berta Ares, y que ha contado con la participación de la consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, Patricia Ayuela, la vicepresidenta de Adolfo Domínguez, Maite Aranzábal, la vicesecretaria del consejo de IAG, Lucila Rodríguez, y la directora de Asuntos Institucionales y Gabinete de Presidencia de Repsol, Marta Camacho.

Todas forman parte del índice Ibex Gender Equality, lanzado por BME en noviembre pasado, y que reúne a las 33 compañías españolas más avanzadas en materia de igualdad de género.

En el debate, han coincido en corroborar que la mayor presencia de mujeres en los puestos directivos mejora los resultados de las empresas. También han compartido los avances en materia de igualdad en sus compañías y han recalcado que su presencia en el índice Ibex Gender Equality "es un reconocimiento a su trabajo en materia de igualdad y un acicate para seguir en la misma línea", según señala BME.

La jornada ha concluido con la mesa 'Perspectiva de género en las decisiones de inversión', que ha moderado la directora de BME Exchange, Beatriz Alonso-Majagranzas, en la que han participado las gestoras Gemma Hurtado, de Solventis, Icíar Puell, de CaixaBank Asset Management, y Lola Solana, de Santander Asset Management.

Todas han recordado el auge de la inversión ESG y han indicado que se necesitan más datos, tanto cualitativos como cuantitativos, sobre la situación de la igualdad de género en las empresas cotizadas, por ejemplo, sobre aspectos como la brecha salarial. También han coincidido en que la diversidad debe entenderse de forma amplia y abarcar distintas cuestiones.