La Bolsa española inicia la sesión con un toque de campana por la igualdad de género

La Bolsa española ha iniciado la sesión de este lunes con un toque de campana por la igualdad de género, un acto simbólico que tiene lugar por cuarto año consecutivo y que han seguido de forma virtual más de 300 personas, según ha informado BME.

A la iniciativa internacional 'Ring the Bell for Gender Equality' se han sumado este año más de 100 Bolsas en todo el mundo, entre ellas la Bolsa suiza, del grupo SIX, propietario de BME.

El toque de campana ha corrido a cargo de la consejera independiente de SIX y BME, Belén Romana, quien ha destacado que las empresas y sus consejos de administración cuentan con una representación más equitativa gracias a "una regulación cada vez más exigente".

Sin embargo, Romana ha insistido en que "queda aún un largo camino por recorrer", pues la presencia femenina para el conjunto de empresas cotizadas es del 20%, distante todavía del nuevo objetivo del 40% que marca el Código de Buen Gobierno de la CNMV.

Asimismo, ha advertido de que la tecnología ha dado entrada a nuevos retos en materia de igualdad de género, pues los algoritmos "tienen en ocasiones sesgos contra las mujeres", ha señalado.

Romana también ha incidido en la importancia de promover el talento femenino desde la infancia para propiciar una auténtica igualdad de oportunidades que repercuta en beneficio del conjunto de la sociedad.

De su lado, la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, Cristina Sánchez, ha recordado que la igualdad real entre hombres y mujeres es el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. "La igualdad de género es fundamental para impulsar la economía mundial y las empresas deben jugar un papel crucial en este objetivo. La igualdad es un buen negocio", ha destacado.

Tras el toque de campana, se ha celebrado una mesa de debate bajo el título 'El papel diferenciador de la mujer en los mercados financieros', moderada por la directora de BME Exchanges, Beatriz Alonso-Majagranzas, quien ha resaltado que hablar de igualdad "es también hablar de talento" y "ninguna compañía puede permitirse desaprovechar el 50% del talento de su plantilla, ni tampoco sus accionistas".

En el panel han participado la economista jefe de Singular Bank, Alicia Coronil, la directora de la mesa de Ejecución y Renta Fija de Capital Markets, Berta Rodríguez, y la cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, quienes han reflexionado sobre el papel central que debe desempeñar el sector privado para promover la igualdad de género, incidiendo en el impacto del Covid-19 en la igualdad, de la necesidad de contar con equipos diversos en las empresas, de la educación y de la importancia de los referentes.