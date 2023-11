La Bolsa de Lisboa cierra con una caída del 2,54% tras la dimisión del primer ministro António Costa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Bolsa de Lisboa (PSI20) ha cerrado este martes con unas pérdidas del 2,54%, hasta situarse en los 6.227,35 puntos, afectado por la dimisión del primer ministro socialista António Costa a raíz de una investigación por un supuesto escándalo de corrupción.

De esta forma, el índice lisboeta se ha dejado 162,58 puntos desde la apertura, que ya apuntaba a pérdidas al inicio del toque de campana, que se han profundizado a partir de las 15.00h.

Estos movimientos se han precipitado después que Costa dimitiese tras haber sido incluido por la Fiscalía en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde en el seno del Gobierno, si bien no ha sido acusado por el momento.

"Tengo entendido que la dignidad no es compatible con ninguna sospecha (...). La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad (...), por eso, obviamente, he presentado mi dimisión", ha anunciado Costa tras reunirse con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa.

Desde el Palacio de Sao Bento, sede de la Asamblea portuguesa, Costa ha comenzado su intervención ante los medios mostrando la "sorpresa" que ha sentido cuando la Fiscalía le ha incluido en dicha investigación. "Cierro una etapa con la conciencia limpia", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que colaborará con la Justicia "en todo lo que entienda necesario".

Costa ha incidido en varias ocasiones en que el cargo de primer ministro es incompatible con cualquier tipo de sospecha acerca de su honorabilidad, al tiempo que ha subrayado que se marcha sin cargo de conciencia alguno por la comisión de cualquier acto "ilícito" o "censurable".

"Por lo que sé, no estoy acusado ni sé qué hechos cometí", ha afirmado Costa, quien ha insistido en que está en juego el prestigio de las instituciones y que ha presentado su dimisión para que los ciudadanos tengan "total confianza" en quien ejerce como primer ministro.

Ante las preguntas de los medios en relación a su futuro político, Costa ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones y que ahora depende del presidente Rebelo de Sousa decidir "la fecha a partir de la cual entrará en vigor".