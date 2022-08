La Bolsa de Moscú reabre el mercado de bonos a inversores de países no hostiles

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Bolsa de Moscú ha reabierto este lunes de manera parcial la inversión en el mercado de renta fija, después de haber permanecido cerrado desde finales de febrero tras el comienzo de la invasión de Ucrania, aunque únicamente podrán realizar transacciones los inversores de países no hostiles, además de las personas físicas y jurídicas que actúen en beneficio de entidades rusas.

"La Bolsa de Moscú proporcionará a clientes no residentes de países que no son hostiles, así como a no residentes cuyos beneficiarios finales sean personas físicas o jurídicas rusas, poder realizar transacciones en el mercado de bonos", ha anunciado el gestor del mercado ruso.

Según apunta la cadena británica BBC, es probable que China y Turquía se encuentren entre estos países no hostiles, ya que no han impuesto sanciones contra Rusia.

Rusia cerró sus mercados de acciones y bonos después del comienzo de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. En el mes de marzo, el mercado moscovita comenzó una reapertura gradual que se limitó a los bonos emitidos por el Gobierno ruso, mientras que el mercado de acciones reabrió a finales de marzo.