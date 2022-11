¡Bombazo! Alba Carrillo y Jorge Pérez acabaron su famosa noche loca en la casa de Marta López. ¡Y Alicia Peña lo sabía!

MADRID, 30 (CHANCE)

Cuando pensábamos que el 'affaire' de Alba Carrillo y Jorge Pérez no tendría más recorrido y todo quedaría en la versión que ambos dieron públicamente tras su cariñosa pillada en la fiesta de Navidad de Unicorn, el que se ha convertido en el culebrón más candente del momento da un giro radical que nos ha dejado sin palabras.

Era Miguel Frigenti el que este martes desvelaba en 'Sálvame' que el 'roneo' de la modelo y su compañero en 'Ya es mediodía' no habría terminado en la discoteca madrileña donde tuvo lugar la celebración, sino que al parecer ambos se habrían encontrado en la casa de Marta López, donde Alba pasó la noche.

Según su información, Jorge habría abandonado la fiesta entre las 00.30 y las 3 de la madrugada, y no fue hasta las 5 cuando llegó a su domicilio cuando el trayecto entre ambos lugares no sobrepasa los 20 minutos. ¿Dónde estuvo el tiempo restante? Frigenti lo tiene claro: "El calentón se tenía que apagar y se apagó, apagaron el fuego en la casa de Marta".

Un auténtico bombazo del que ahora conocemos más detalles gracias a las pequeñas píldoras que han aportado compañeros de trabajo de Alba y Jorge, como Antonio Rossi, Miguel Ángel Nicolás, Isabel Rábago o Iván García, que han arrojado luz sobre este asunto y, aunque no se ponen de acuerdo en sus versiones acerca de lo que realmente sucedió entre ambos, sí están de acuerdo en algo: La modelo, el ex guardia civil y Marta López - la 'cómplice necesaria' - se han puesto de acuerdo en lo que iban a contar sobre su affaire públicamente, pero lo que han explicado en sus diferentes invervenciones en los últimos días, no es toda la verdad.

Así, en primer lugar, Miguel A. Nicolás ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' que Jorge abandonó la fiesta a las 3 de la mañana - algo que posteriormente ha confirmado Verónica Dulanto, con la que se cruzó en la puerta y le dijo "si lo llego a saber no vengo" - y al parecer no llegó a su casa hasta las 5.

Mientras Antonio Rossi se ha limitado a dejar claro que Alba está protegiendo a su amigo y aunque no tiene ningún problema en contar lo que sucedió se mantiene callada para no hacerle daño, Iván García ha ido un paso más allá y ha confirmado en 'Ya es mediodía' que había "tensión sexual" y fue Jorge el que decidió ir a buscar a su compañera a la casa de Marta López aproximadamente media hora después de que ambas abandonasen la discoteca. "Habla con ella, sabe que está ahí y va a buscarla. Y hay testigos que les vieron muy juntos a las 3 de la mañana en la calle donde vive Marta, y poco después subió a la casa" ha revelado.

Una información que Isabel Rábago ha confirmado, añadiendo un sorprendente detalle a su encuentro posterior a la fiesta en el domicilio de la exgran hermana. ¡Y es que Alicia Peña ya sabía el domingo que su marido había ido a ese lugar a ver a Alba!: "Jorge le contó a su mujer lo que había pasado en la fiesta y que se encontró con la modelo en casa de Marta, que es diferente a la versión que se ha escuchado estos días. Él le contó realmente lo que pasó, la conversación fue clara, y a ver cómo se cuenta eso ahora" ha apuntado misteriosa.

Según Iván - íntimo amigo de Alba - Alicia no sabría la realidad de lo que sucedió en la 'noche de autos' porque Jorge le habría dicho a su mujer dónde estuvo, pero no lo que habría ocurrido después con la modelo. Y es que como sostiene, hay vídeos mucho más explícitos de la fiesta que no se han emitido por no hacer más daño a la pareja.

Un matrimonio que, como ha apuntado Rábago, no solo va a seguir junto, sino que han tomado una decisión que podría pasar, como ha aventurado Miguel A. Nicolás, por dejar la televisión y salir de este mundo.

¿Qué pasó realmente entre Jorge y Alba en la casa de Marta? ¿Apagaron realmente su fuego? ¿Y Alicia Peña ha sido consciente del desliz de su marido desde el primer momento? ¿Por qué entonces el colaborador negó incluso que se hubiese besado con su compañera? ¿Hablará finalmente alguno de los protagonistas para contar la verdad de su affaire? Muchas dudas que, sin duda, resolveremos en los próximos días.