¡Bombazo! José Ortega Cano rompe con su hermana Conchi a raíz de su peor crisis con Ana María Aldón

MADRID, 23 (CHANCE)

Destrozada. Así está Conchi Ortega Cano, que como un espectador más asiste atónita a las noticias que se publican en diferentes medios de comunicación a diario sobre la grave crisis matrimonial de su hermano, José Ortega Cano, y Ana María Aldón, cuya separación parece algo inminente después de que la colaboradora haya reconocido que ya no está enamorada del diestro y que si continúa con él es por el hijo que tienen en común.

Intentando mantenerse al margen del delicado momento que atraviesa su hermano, Conchi ha roto su silencio en el programa 'Ya es mediodía' y, para nuestra sorpresa, ha revelado que la crisis de José con su mujer - con la que la peluquera no mantiene ningún tipo de relación desde hace años - ha provocado que el diestro haya roto también con ella.

Quizás apostando por su matrimonio cuando Ana María atacó públicamente a su cuñada y pidió a Ortega que le diese su sitio frente a Conchi, el torero se ha distanciado de su hermana mayor, que no puede disimular que está hundida: "No quiero ni que me llame por teléfono de verdad, pero me duele muchísimo porque a mí nada más que me ha faltado parirlo, que cuando él nació yo tenía 9 años, y siento mucho todo lo que le pasa" ha confesado.

Respondiendo a Ana María - que la ha acusado de meterse en su matrimonio - la peluquera ha asegurado que ni ella ni sus hermanos Paco y Mari Carmen se inmiscuyen en la vida de José y, molesta, ha dejado claro que hace "muchísimos años" que ni siquiera va a su casa. "Muchas veces digo si yo me muriera esto se tranquilizaría" se lamenta, sin entender por qué muchos la señalan como una de las culpables de una crisis que parece no tener fácil solución.

Eso sí, a pesar de que mantiene que ella nunca ha hablado mal de Ana María, no ha podido evitar soltar un dardo hacia su cuñada, dudando de la depresión que la ha mantenido alejada del foco mediático en las últimas semanas: "¿Está mala de qué? Se fue a El Rocío, ¿dónde está la malura? Mala estoy yo que no puedo ni andar" afirma.

Por último, Conchi también ha querido responder a Gema Aldón, que no habló precisamente bien de ella en su entrevista en el 'Deluxe', culpándola de haber hecho mucho daño a su madre y advirtiéndole que no iba a permitir que Ana María volviese a sufrir por su culpa. "La hija me puso de mala malísima, si yo no tengo nada mío" asegura indignada.