Bonet (Cámara de Comercio) ve "desinflamación" del independentismo y cree que Illa ganará en Cataluña

Insta a recuperar "el liderazgo y la relevancia" perdidos en Cataluña por el proceso independentista

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, cree que el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ganará las elecciones catalanas el próximo 12 de mayo y percibe una "desinflamación" en el independentismo.

"Me da la sensación de que hay una oportunidad de cerrar ya el capítulo, volver a trabajar y no preocuparse por ensoñaciones que se demuestran que no van a ningún lado", ha señalado Bonet durante su intervención en un desayuno informativo, organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

Para Bonet, el proceso independentista se ha extraviado. "Detrás está un último elemento de decadencia burguesa", ha señalado el representante de las Cámaras de Comercio, tras reconocer, no obstante, que en Cataluña "siempre ha habido independentistas, un 10% o un 15%", con los que hay que contar.

Pero el 48% de apoyo al independentismo que se logró durante el proceso de 2017 se debe, según el presidente de la Cámara de Comercio, al "marketing político" hecho desde la propia Generalitat de Cataluña "con absoluta deslealtad".

Ha lamentado que todo lo ocurrido entonces supuso tanto para la Comunidad Autónoma como para España perder "10 años" de liderazgo económico y relevancia. "Cataluña tiene vocación de liderazgo y de relevancia dentro de la economía española. Y lo ha perdido. ¿Lo puede recuperar? Sí", ha subrayado.

"LA GENTE SE HA DADO CUENTA DE QUE LES HAN ENGAÑADO"

Y es que Bonet cree que hay una "desinflamación" del proceso independentista. "Del 48%, que se olviden. La gente se ha dado cuenta de que les han engañado. Le han prometido el cuento la lechera y se ha roto el botijo", ha resaltado.

En este sentido, ha anticipado que muchos de estos votantes que se sienten "engañados" no irán a las urnas, mientras que otros votarán a Illa. "Creo que ganará Illa", ha pronosticado.

Además, el presidente de la Cámara de Comercio espera que el PP aumente "porque tiene que ser un partido con una presencia importante en Cataluña". "Si no, el PP no hará nunca nada. Cataluña es demasiado importante para España", ha remarcado.

"Me parece que las elecciones del 12 de mayo son muy importantes y ojalá no caigamos en la trampa de que haya que repetir", ha concluido Bonet sobre este asunto.