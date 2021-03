Bonig destaca su voluntad de seguir liderando el PPCV: "Creo en el proyecto y en mi partido, por eso me voy a presentar"

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado este viernes su intención de optar a seguir liderado la formación en la Comunitat Valenciana de cara al próximo Congreso Regional. "Creo en mi partido y en el proyecto, por eso me voy a presentar", ha aseverado. Sobre el cónclave, ha asegurado que los 'populares' valencianos "no tenemos problema en hacerlo antes o después del verano y así lo hemos trasladado a 'Génova'".

Bonig, que h realizado estas manifestaciones en Alicante a preguntas de los medios, ha añadido, interrogada por si se siente "desanimada" tras la decisión del presidente provincial del PP de Castellón, Miguel Barrachina, de no concurrir a la reelección.

"Pocas cosas me desaniman", ha aseverado Bonig, que ha apostillado: "Me desanima el sufrimiento de la gente, me desanima la angustia de la gente y las colas del hambre. Estas cosas tendrían solución con un gobierno del Partido Popular en la Comunitat y en la Moncloa".

Isabel Bonig ha incidido en que lo que le "preocupa y ocupa" ahora son "los cinco millones de valencianos" porque a ella le pagan "para trabajar por alicantinos, castellonenses y valencianos" y para que "el Partido Popular presente un proyecto de alternativa y de gobierno".

"Somos un partido por y para la gente que piensa y resuelve los problemas de la gente", ha concluido Bonig.

Por último, Bonig ha rehusado valorar la salida del exsíndic de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, de esta formación política y su posible 'fichaje' por la candidatura de la presidenta madrileña, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, a la que ha deseado que gane las elecciones "por el bien de Madrid".