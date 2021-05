Bonig, emocionada, deja el acta y la portavocía en Les Corts valencianas "con pesar" al no tener la confianza del PP

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha despedido este jueves de su cargo de síndica en Les Corts, y ha anunciado que además deja el acta como diputada en la cámara valenciana. Sí mantendrá la presidencia hasta el Congreso regional para "evitar un vacío legal": el cónclave se convocará esta tarde y será el comité organizador quien lo dirija.

"Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP", ha admitido, pero por "respeto" a la institución, a las siglas del partido y a los votantes y militantes, ha decidido dar "un paso al lado" y no presentarse a las primarias.

Así lo ha indicado en una de prensa convocada de urgencia, previa a la Junta que convocará el próximo congreso regional, y en la que se ha mostrado emocionada y con lágrimas para asegurar que lo hace "a su pesar" y "con pesar" porque le hubiera gustado volver a tener una "segunda oportunidad" de recoger el fruto de un trabajo que ha defendido y del que se encargó en los momentos más duros. Bonig ha afirmado que así se lo manifestó al secretario general del PP, Teo García Egea, y al propio presidente del partido, Pablo Casado.

Así, ha insistido en que quería presentarse: "Creía que tenía la confianza, pero se me dijo que no. Entendrían que hay un mejor candidato". Por ello, para "huir de esos egoísmos y pensando en las siglas y en la situación tan complicada y difícil" no se podía "ir a un choque y una guerra". "No ha sido una decisión fácil, ha sido muy difícil, pero creo que ha sido coherente", ha agregado.

"Soy una persona que he dado la cara siempre, no me he escondido nunca", ha dicho, se ha definido como "española, buena valenciana, orgullosa de ser del PP", del que "ha sido, soy y seré militante".

También ha agradecido a la dirección nacional que le hayan ofrecido "cosas": "Pero no entré en política por cargos. Entré por convicción y por principios", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que entró "consiguiendo cargos porque la gente ha confiado" en ella. "No pido absolutamente nada", ha agregado.

"Libre fui para entrar y libre soy para salir", ha manifestado. En este sentido, ha indicado que ahora "tomará distancia", pero ha apuntado: "Hay muchas formas de hacer política, en primera línea o en segunda, en las fundaciones o en la sociedad civil". "No tiene porqué ser exclusivamente en cargos públicos", ha agregado.

SEIS AÑOS COMO PRESIDENTA

Bonig ha repasado su carrera desde que en 2007 accediera a la alcaldía de la Vall d'Uixó, con "dos mayorías absolutas consecutivas"; luego, la conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente "que ahora son tres consellerias en el Gobierno de Puig" y desde 2015, síndica en Les Corts y presidenta del PPCV, la primera mujer en ostentar este cargo.

"Me ha sucedido prácticamente de todo", ha señalado, y ha destacado la "alegría" y el "trabajo extraordinario" de su equipo, pero también el "bochorno y la vergüenza" por la conducta de "algunos que han empañado el inmenso trabajo de tantos cargos del PP y que hemos tenido que pagar todos". "Me han avergonzado, me avergüenzan y me seguirán avergonzando", ha indicado.

Además, ha destacado que estuvieron a "4.311 votos" de conseguir gobernar con Vox y Ciudadanos en esta legislatura y que le hubiera gustado "demostrarle al pueblo valenciano este proyecto". No obstante, ha abogado por "dejar paso a las personas que gozan del beneplácito de Génova" para que tengan la "misma oportunidad" que tuvo ella.

También ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha sido la "avanzadilla" del gobierno de izquierdas, así como la de "la defensa de la libertad". "Yo hablé de la defensa de la libertad, de que quería un PP que recuperase el alma perdida de tanto gestionar", ha asegurado, y ha insistido en defender un PP "sin complejos".