Bono recuerda que Iglesias pedía en 2019 que no se publicaran las amenazas y ahora "exige" que hasta el Rey se pronuncie

Revela que Rubalcaba le alertó en 2009 de que ETA le tenía fichado y le pidió que actuase con "discreción"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha recordado este jueves unas declaraciones en 2019 del candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, en las que éste "decía que no había que hacer públicas amenazas".

"Y ahora exige que hasta el Rey salga en defensa", ha apuntado Bono en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "meter" unas balas "en un sobre y enviarlos pone de manifiesto la calidad humana y política del que lo hace".

"Pero no hay que exagerar. No es comparable a los asesinatos a los que hemos estado acostumbrados", ha continuado, en alusión a las cerca de 1.000 muertes de la banda terrorista ETA.

Bono se ha referido de esta forma a las cartas amenazantes y a las balas que unos "locos, trastornados y fascistas" han mandado dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, Fernando Grande-Marlaska o el propio Iglesias. "Mala gente te puedes encontrar, pero ese no es el nivel de este país, y no es comparable meter en un sobre unos proyectiles con los casi 1.000 asesinados que tuvimos a manos de ETA", ha sostenido.

En este contexto, el propio Bono ha revelado que Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces titular de Interior, le alertó en 2009 de que la banda terrorista ETA le tenía fichado, al tiempo que le pidió que actuase con "discreción".

Bono ha revelado este episodio por primera vez desde que ocurrió "hace 12 años", cuando el Gobierno encontró su agenda política "de tres meses en adelante" tras detener a un etarra en París. "(Rubalcaba me pidió dos favores: no se lo digas a tu mujer e hijos, porque no están en tu mundo y tu miedo es tuyo y te lo guardas", ha señalado.

Así, y tras reforzar su escolta en una decisión consensuada con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Rubalcaba pidió a Bono que siguiese unas "normas de discreción" que él mismo le facilitó. "Sabemos que ellos saben tu agenda, vamos a cambiarla y no va a haber peligro por lo que saben", añadió.