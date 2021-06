Bono tiene "muchas dudas" sobre los indultos aunque cree que ayudan más que el "insulto" y la manifestación de Colón

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El exministro José Bono ha reconocido este jueves que tiene "muchas dudas" sobre la concesión de los indultos a los líderes del 'procés', a los que no concede "ni un gramo de lealtad", aunque a su juicio esta medida ayuda más que el "insulto" y la manifestación en la madrileña plaza de Colón.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el exdirigente socialista ha sostenido que "hoy con el indulto se puede conseguir algo", aunque ha pedido al Gobierno que no se expliquen de "manera pacata o temerosa" los motivos que llevarían a su concesión, si esta finalmente acaba por producirse.

"El Gobierno tiene que dejarlo muy claro. Sí, nos han votado y hemos llegado a la investidura con el voto de ERC pero ahora vamos a conceder los indultos aunque tuviéramos 300 diputados porque no lo concedemos para seguir en el gobierno, que eso sería inadmisible. Hay que defender la posibilidad del indulto", ha sostenido.

A su juicio, la medida de gracia "puede ser equivocada", aunque España "no se va a hundir" porque el Gobierno se equivoque con su concesión. "Es más importante ahora el indulto que el insulto. Hoy con el indulto se puede conseguir algo, a lo mejor no conseguimos nada. Pero yendo a Colón para pedir más madera, por ese camino no se consigue nada", ha aseverado.

Bono, que cree que hay que ser generoso "con quien esté dispuesto a dialogar de un modo leal", ha asegurado que hay que ser firme en la defensa de la Constitución. "Yo no estoy dudoso. A mi los secesionistas no me han gustado nunca", ha confesado, para después reconocer que, con todo, la negación del independentismo no es la solución.

LA CARTA DE JUNQUERAS "AYUDA" Y NO RECONOCERLO ES UN ERROR

En este contexto, Bono ha repetido que no tiene "fe" en el independentismo, pero ha explicado que "si el indulto" ayuda a "resolver la situación de trauma en la que se vive en Cataluña" el Gobierno no tiene "otro remedio" que "hacer camino a la vez que se explora". "Lo que no podemos es hacer el ridículo del gobierno de Rajoy", ha afirmado.

Eso sí, el exministro ha repetido que los independentistas "dicen una cosa y la contraria", como el líder de ERC, que dijo que se metiesen "los indultos por donde" les "cupiesen". Con todo, Bono ha reconocido que su carta "ayuda". "Y no reconocerlo es un error", ha añadido.

Bono, que ha explicado que dejó la cartera de Defensa y el Gobierno por estar "en contra" del Estatuto de Cataluña y de la posición de Pasqual Maragall, ha apostado por "convencer a los catalanes" de que el secesionismo "no llega a ningún lado bueno, y que es un invento egoísta".

Por último, Bono ha dejado claro que no piensa "formar en el pelotón del odio contra" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que "se dispara todos los días". Pese a ello, el exministro ha recordado que el PSOE "no es un cuartel" y puede tener "voces discrepantes", a pesar de que él está dentro de la "disciplina" de partido.