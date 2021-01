Bono ve a Podemos como un partido "al servicio de un matrimonio": "No pinta casi nada en el Gobierno"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Congreso de los Diputados y de Castilla la Mancha, José Bono, ha señalado este jueves que ve a Podemos como un partido "al servicio de un matrimonio" y ha asegurado que la formación que lidera Pablo Iglesias "no pinta nada en el Gobierno" y que los ciudadanos ya les han dicho que "les quieren poquito".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el exdirigente socialista ha cargado así contra Podemos al ser preguntado por su opinión acerca de que los letrados del Congreso hayan aceptado investigar las cuentas del emérito.

En este sentido, ha afirmado que la formación morada se ha quedado "sin discursos, casi sin votos y con muy pocos diputados" y que en las actuaciones de Juan Carlos I han encontrado "una mina" que, en sus palabras, les permite tener voz en el ámbito político. Así, ha asegurado que si apuntan al republicanismo es "porque no tienen otra cosa que hacer".

"No lo hacen por defender la transparencia, lo hacen para defenderse a ellos y esto los españoles lo tienen muy calado", ha añadido el exdirigente socialista tras haber asegurado que lo que les gusta a los miembros de Podemos es "generar tensión social".

En esta clave, ha comparado a Podemos con el jugador de tute "que hace una y se apunta cuarenta". "¿Pero usted cree que si Pedro Sánchez no estuviera de acuerdo se hubieran llevado adelante esas medidas? Evidentemente no", ha enfatizado.

"Es un partido radical, es un partido que no quiero usar la palabra comunista porque hay gente que usa la palabra comunista como un desprecio. Yo no lo hago así. Yo he conocido comunistas a los que debemos en gran medida la democracia en España, pero esto es que son comunistas al estilo más antiguo, generando odio asocial contra Amancio Ortega", ha argumentado.

Por último, ha hecho hincapié en que son muy pequeños "cuantitativamente hablando" y que tienen más presencia en los medios de comunicación que en la política.