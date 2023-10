Borbolla (PSOE) sostiene que una amnistía al 'procés' sería "sacralizar la impunidad" y "acusar de indecente" al Estado

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha remarcado este viernes su rechazo a una posible amnistía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por delitos vinculados al 'procés' independentista catalán, en tanto que entiende que una medida así supondría "sacralizar la impunidad" y "acusar de indecente" al Estado español.

Son ideas que el veterano representante socialista ha expresado en declaraciones a la Cadena COPE, recogidas por Europa Press, el día después del debate que se celebró este jueves en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, a iniciativa del PP, en la que los presidentes regionales 'populares' se posicionaron en contra de dicha posible amnistía en el marco de las negociaciones abiertas por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para lograr los apoyos necesarios con los que volver a ser investido presidente del Gobierno, cargo que ejerce en funciones desde la celebración de las elecciones generales del 23 de julio.

Rodríguez de la Borbolla ha explicado que no vio dicho debate de este jueves en el Senado porque procura "evitar la urticaria" e "impactos excesivamente fuertes", si bien ha aclarado que ha visto y leído algunas informaciones al respecto, y sobre la intervención que en dicha comisión protagonizó el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

Al respecto, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y 1990 ha criticado que, según ha leído, Pere Aragonés "ha solicitado un referéndum como el de Escocia" para una posible independencia de Cataluña, y al hilo ha comentado que "a lo mejor" el presidente catalán "no se ha enterado de que el partido nacional escocés ha abandonado la vía unilateral hacia la independencia" la "semana pasada".

"El partido nacionalista escocés ha dicho, quieto, parado, vamos a ver cómo van a evolucionar las cosas en el mundo, cómo va a evolucionar la economía, vamos a dejarnos de aventuras", y "han votado internamente en contra de aceptar una idea que era de la ministra principal Nicola Sturgeon, de que el resultado de las elecciones legislativas en el Reino Unido, si ganaban los nacionalistas en Escocia, supondría la puesta en marcha de un referéndum", ha relatado Borbolla.

De igual modo, sobre la posible amnistía, el expresidente andaluz ha señalado que parece que los independentistas catalanes "no se han enterado de que el Gobierno británico, en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, ha aprobado una amnistía para Irlanda del Norte", y "todos los partidos de Irlanda del Norte, las víctimas y los partidos irlandeses se han puesto en contra" de esa iniciativa.

"Entonces, que no jueguen a las casitas" como "están jugando con España, con la Constitución, con la ley y con los españoles", ha abundado José Rodríguez de la Borbolla, que ha sentenciado que una amnistía vinculada al 'procés' buscaría "sacralizar la impunidad y acusar de indecente y de incumplidor de la legalidad al Estado que reaccionó con las normas en la mano" a dicho proceso independentista.

Al respecto, ha defendido que el artículo 155 de la Constitución que aplicó el entonces Gobierno de Mariano Rajoy --en el año 2017-- es "absolutamente legal y es el instrumento constitucional" adecuado.

Finalmente, a la pregunta de si ha tenido ocasión de trasladarle personalmente sus opiniones al respecto de estas cuestiones a sus compañeros del PSOE de Andalucía y a su secretario general, Juan Espadas, ha respondido que "no". "No me han llamado nunca", ha añadido antes de apostillar que él tampoco ha querido llamarles para no parecer "un entrometido".