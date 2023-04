Boris Izaguirre sobre Ana Obregón: "El verdadero amor de su vida es Alessandro Lequio"

MADRID, 26 (CHANCE)

No queda nada para que se produzca el gran evento del año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, uno de los enlaces matrimoniales más esperados en los últimos meses que reunirá a grandes rostros conocidos internacionales y a muchas personalidades de la aristocracia de este país. Un día que los dos tortolitos no olvidarán y del que, por ahora, Boris Izaguirre está excluido.

Como bien sabemos, el periodista escribió un artículo cuando la Marquesa de Griñón aseguraba, en una conferencia religiosa, que: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal, que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto".

Un artículo que no gustó nada a Tamara y mucho menos a su madre, Isabel Preysler, amiga íntima del colaborador de televisión hasta ese mismo momento. Desde entonces, Boris no ha vuelto a entrar en la vida de ninguna de ambas. Una porque está dolida por las palabras que tuvo hacia ella cuando todo el mundo la criticaba y la Socialité por tirar de las orejas a su hija públicamente.

En este contexto, hemos habado con él y nos ha confesado cómo está su relación personal con Preysler: "Yo no diría tal cual que no haya relación, Isabel está muy dolida por una metida de pata mía de la cual asumo totalmente mi equivocación y lamento muchísimo haber creado esa situación".

Sobre si ella no ha sabido perdonarle, reconoce que "no lo sé" y le resta importancia dejando claro que su enfrentamiento acabará cuando ella decida: "No creo que sea el tema de conversación en este momento. Creo que en este momento corresponde saber esperar y es realmente lo más importante".

También hemos hablado con Boris sobre el libro que ha escrito Ana Obregón sobre la historia de su hijo y nos ha confesado que "es descomunal" porque "Ana ya nos demostró que tiene una capacidad de comunicación extraordinaria, es una de las grandes comunicadoras de nuestro país y ha sabido hacer del entretenimiento también un medio de comunicación".

"El hecho de que ese libro que ha terminado de su hijo haya quedado tan bien se debe a que sirvió para ella como un proceso sanador para intentar salir del túnel de dolor en el que se ha sumido con la muerte de Aless" nos aseguraba Boris, amigo íntimo de la bióloga. El escritor cree "es durísimo porque es honesto, ella es muy ella misma" y reflexiona entre bromas sobre que "Ana tiene una intuición increíble, con esto debería participar de la idea de clonarse a ella misma, necesitamos de muchas ellas".

Como amigo de Ana, Boris también reconoce que es soberbia, pero es su forma de ser: "Es su manera de ser. Ana es muy arrogante, encantadora, honesta, directa, divina pero también tiene esa personalidad y a eso es a lo que me refiero". Para Boris, lo mejor de esto es "ver que ha recuperado todo eso, lo ha recuperado desde el dolor y probablemente con más humildad que antes. También diciéndole a la vida, ya me has castigado de una manera tan tremenda que ahora yo tengo todo el derecho a vivir y a ser de nuevo la persona que siempre he sido".

Boris cree que gracias a ella se ha retomado un tema de debate en España muy importante: "Hay que agradecerle una vez más que en su infinito poder de convocatoria ha abierto el debate de por qué en España no puede ser legal la gestación subrogada". Además, ha querido aclarar si se ha visto con ella en Miami tal y como se ha dicho: "No, eso no es cierto, no la vi pero sí que le envié un mensaje porque estábamos en la misma ciudad y en el mismo tiempo. Entiendo que igual que cuando falleció Aless e inmediatamente todos nos volcamos a escribirle y a hacerle ver que estábamos ahí para ella y ella tomó un tiempo prudencial".

Por último, Boris nos comenta que para él, Alessandro Lequio es el gran amor en la vida de Ana: "Cada vez estoy más convencido que aunque será difícil para ana, de esta manera, por las circunstancias que rompieron esa pareja, el verdadero amor de su vida es Alessandro Lequio, le ha dado una dimensión a la vida de ana que solamente el amor puede hacer".