Boris Izaguirre asegura que su acercamiento con Isabel Preysler y Tamara Falcó sigue yendo por buen camino

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras una ruptura social que nadie esperaba debido a las palabras que tuvo para Tamara Falcó en su blog, Boris Izaguirre ya nos ha ido comentando que ha retomado la relación con ella y con su madre. En el pasado fueron grandes amigas y no faltó a ninguna celebración, pero lo cierto es que en la boda no estuvo. Tampoco se le esperó. Sus palabras no sólo hicieron daño a la Marquesa de Griñón, también a su madre.

Ahora, nos hemos vuelto a reencontrar con el presentador de televisión y le hemos preguntado por el documental que se va a emitir en Disney + sobre Isabel Preysler y lo cierto es que solo tiene buenas palabras: "El programa es una idea extraordinaria, no entiendo cómo no se le ocurrió a alguien antes. Es una maravillosa anfitriona, conocida por eso y estoy seguro que las Navidades. Nunca he estado en Navidad, es mucho para su familia, que es muy extensa. No sé si este año será la gran excepción".

De esta manera, Boris nos confirmaba que las cosas con Tamara e Isabel van mejor: "Las cosas afortunadamente han vuelto un poquito a la normalidad. Yo creo que es una buena noticia".

Aunque evitaba dar más detalles al respecto, el colaborador nos dejaba claro que ve a la Marquesa de Griñón "feliz y muy guapa" y le desesa una feliz Navidad a ella y a su madre definiéndolas como 'granes amigas': "feliz Navidad no solo a todas mis grandes amigas, sino a todo el mundo".

Parece que, tal y como nos ha venido comentando en los últimos meses, sí que es cierto el acercamiento que han tenido madre e hija con el periodista y que todo va viento en popa. Sin embargo, tendremos que esperar un poquito más para verles juntos de manera pública.