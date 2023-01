Boris Izaguirre se declara fan de Shakira

MADRID, 13 (CHANCE)

Tamara Falcó volvía este jueves a 'El Hormiguero' y hablaba abiertamente sobre la reconciliación sentimental con Íñigo Onieva. Muy enamorada, ilusionada y esperanzada con esta segunda oportunidad que le ha dado al que considera el hombre de su vida, la Marquesa de Griñón dejó claro que ha preferido arriesgar en el amor.

Sin embargo, durante los meses más duros para ambos, hubo muchos comentarios del círculo cercano de Tamara que no pasaron desapercibidos... y si no que se lo digan a Boris Izaguirre, que le hizo un reproche a su amiga en el diario 'El País' por sus comentadísimas declaraciones sobre la sexualidad en México, que provocaba un distanciamiento.

Este viernes hemos hablado con el presentadora de televisión y nos ha asegurado que tanto él como su marido, Rubén Nogueira, están deseando recuperar su amistad con Tamara: "hombre, por supuesto. Todos estamos deseándolo, Rubén y yo también". Además, parece que Boris ha tomado la decisión de no hablar más de ella para así evitar conflictos futuros: "yo siempre quiero a Tamara, por supuesto, pero he decidido que no quiero aportar más comentarios acerca de eso".

Boris tampoco quiere hacer ningún comentario respecto a la ruptura sentimental entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, pero sí que aprovecha los micrófonos de Europa Press para desearles la mayor felicidad del mundo: "de eso ya iremos hablando, a todos".

Cabe destacar que el colaborador de televisión también ha perdido relación con la 'Reina de corazones' debido a las palabras que tuvo para su hija en 'El País'. Como ya sabemos, Isabel es muy protectora de sus hijos y no entendió cómo un amigo suyo hablaba así de su hija.

Boris se declara a favor de la última canción de Shakira: "desde luego, y me parece fantástica la canción, es buenísima". Gracias a ella, ha vuelto a ser fan de la cantante: "me ha reconciliado completamente con ese género de música y, también, con la carrera de la propia Shakira".