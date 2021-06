Boris Izaguirre defiende públicamente a Íñigo Onieva

MADRID, 13 (CHANCE)

Boris Izaguirre, gran amigo de la familia Preysler, está un poco cansado de los rumores que abordan a Tamara Falcó, sobre todo por todo lo que se ha publicado de ésta en las últimas semanas. Además, el presentador de televisión es gran amigo de Miguel Bosé, un personaje que ha estado en plena actualidad informativa por sus declaraciones negacionistas acerca de la Covid.

Hemos podido hablar con Boris Izaguirre asegura que Miguel Bosé está fenomenal: "Está estupendo, fantástico, Miguel ha tomado un punto de vista que no es igual al de los demás, pero me parece exagerada la reacción que han tenido con él, deberíamos respetarle un poco más".

Le hemos preguntado por la deuda que tiene el cantante con hacienda y nos ha asegurado que no tiene ni idea: "No es una cosa de las que hablemos, hablamos de todo lo contrario, está muy contento, estará pronto aquí en España y me da la impresión que tiene dos conciertos y espero tener un hueco para acompañarle".

En cuanto a las críticas que ha recibido Tamara, el presentador confiesa que ha conocido a Íñigo: "Está estupenda, he conocido a Íñigo y es estupendo, me encanta el uno para el otro". Y es que parece que Boris está encantado con el novio de Tamara Falcó y más ahora, que por fin le ha conocido y ha compartido un rato con él.