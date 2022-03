Boris Izaguirre desvela cómo es Íñigo Onieva en las distancias cortas y en qué se parece a Tamara Falcó

MADRID, 11 (CHANCE)

Con una agenda repleta de proyectos que no le hacen descuidar a sus amistades más ilustres y que le han convertido en el invitado imprescindible en cualquier 'sarao' que se precie, Boris Izaguirre ha inaugurado con la modelo Laura Sánchez el nuevo centro Miele en la capital y, como no podía ser de otra manera, nos ha hablado del gran momento que vive Tamara Falcó al lado de Íñigo Onieva, desvelando el lado más desconocido del ingeniero que ha conquistado a una de las solteras más codiciadas y queridas de nuestro país.

"Están felices y estupendos, e Iñigo cada día es como más divino. Es un hallazgo directamente", ha asegurado, confesando qué ha visto la Marquesa de Griñón en el empresario: "Tamara es un milagro. Yo creo que vino a este mundo para repartir luz y felicidad y buen humor y un buen rollo increíble. Y ha encontrado a Iñigo, que es un poco parecido a ella en ese sentido, que un poco como que amalgama a su familia, donde es muy querido. Por eso están juntos".

En defensa de Íñigo tras las imágenes en las que se le ve bailando en su sala de fiestas, 'Lula Club', con una chica en actitud divertida, Boris deja claro que para el 'yerno' de Isabel Preysler su trabajo al frente del club es "algo muy serio". "No es una discoteca para ir a divertirse. Él tiene ese proyecto y ha sido una alegría diseñarlo", ha explicado.

¿Suenan campanas de boda en la enamorada pareja? El presentador cree que, de momento, no: "La verdad que no. Ella est muy contenta de lo que ha conseguido y es una persona educada para ser independiente y ha conseguido organizar muy bien su vida; pero me imagino que en el momento que decida inscribirse en el club del matrimonio, pues lo hará".

Además, Boris nos ha hablado de su opinión sobre Fidel Albiac y Rocío Carrasco que, confiesa, cuenta con todo su "apoyo" y "su cariño". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!