Boris Izaguirre desvela en qué punto se encuentra su reconciliación con Tamara Falcó

MADRID, 14 (CHANCE)

Hace unos días pudimos ver a grandes rostros conocidos de nuestro país en la presentación oficial de la ONG Love Rights como defensores de los derechos LGTBIQ+. Entre ellos, estuvieron Loles León, Miren Ibarguren, Petra Martínez, Boris Izaguirre, Itziar Castro, Hugáceo Cruijiente o Arantxa Castilla-La Mancha.

Allí pudimos hablar con Boris de la actualidad informativa, como por ejemplo el asalto que ha sufrido su amiga Carmen Lomana en su domicilio. "Me estoy enterando por vosotros" nos comunicaba al tratar el tema y exclamaba: "Qué susto. Qué espanto, qué horror, qué miedo. Le voy a mandar un mensaje, todo el mundo deberíamos de tomar este tipo de cosas como alertas y exigirle a la comunidad done vivimos que haya más seguridad".

Por su parte, nos contó el suceso que le ocurrió a él hace años: "Me han asaltado en Caracas, pero en ese momento era una ciudad altamente peligrosa en el mundo, no puedo desear lo mismo para Madrid, espero que no pase".

En cuanto a su reconciliación con Tamara Falcó que, tal y como hemos visto en los últimos meses, va por buen camino, el presentador de televisión nos aseguró que "sigue todo en orden" y desvelaba que "Esta vez prefiero que sea una cosa entre nosotros. Es un avance", dejando entrever que no hablará nada más en público sobre este tema.

También nos habló de la polémica con Aitana Ocaña y su nueva música, para la que tuvo buenas palabras asegurando que "está en todo su derecho de cambiar de registro, es una fantástica coreografía, tiene un cuerpo extraordinario y lo que veo en esas imágenes es a una mujer completamente encargo de su sexualidad".

Por último, le preguntábamos por la labor de visibilización del colectivo LGTBI y nos confesaba que siempre contó con el apoyo de sus padres: "Yo he tenido el apoyo de mis padres desde el primer momento, por eso soy como soy, para mí ha sido tan normal aceptar mi sexualidad y hacérselo también más llevadero y aceptable al resto de personas, ha sido mi único aporte en esta lucha. Yo de alguna manera por mi forma de ser, de pensar y de actuar he contribuido a que muchas familias la idea de una persona gay, que pueda tener éxito en su vida profesional y personal, sea una cosa aceptaba".