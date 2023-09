Boris Izaguirre desvela que su reconciliación con Tamara Falcó va viento en popa

MADRID, 28 (CHANCE)

Ya podemos afirmarlo. Después de casi un año distanciados, la reconciliación de Tamara Falcó y Boris Izaguirre marcha viento en popa. A raíz de su reciente reencuentro ante las cámaras en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid, la marquesa de Griñón y el presentador han acercado posturas y están en proceso de retomar su antigua amistad.

Una relación que se rompió en octubre de 2022 por las críticas del venezolano a la hija de Isabel Preysler en el diario 'El País' tras las declaraciones que la socialité hizo sobre la sexualidad en un congreso ultracatólico en México tras romper su compromiso con Íñigo Onieva, cuando ni siquiera se le pasaba por la imaginación que apenas dos meses después se reconciliaría con el empresario y retomaría, con más ilusión que nunca, sus planes de boda. Un enlace al que por cierto Boris no fue invitado por el enfado de Tamara después de que su amigo asegurase que había que alejarla del entorno tóxico que la rodeaba.

Pero todo esto ha quedado atrás y, tras encontrarse hace apenas 15 días en la MBFW Madrid, las cosas entre ambos marchan por el mejor de los caminos, como nos ha contado con una gran sonrisa el comunicador: "Fue muy importante el encuentro, por lo menos para mí, y lo importante es aclarar cuanto antes todo lo que ha sucedido" confiesa, asegurando que en esta ocasión su amistad será algo "estrictamente nuestro".

"Es lo que siempre he querido, que fuera una cosa que no se convirtiera en una noticia. Va por buen camino, creo que sí, pero permitirnos que esta vez sea nuestro" ha añadido, dejando entrever que a diferencia de su distanciamiento -que acaparó numerosos titulares- su reconciliación va a ser algo privado.

"Estamos un poco organizando para vernos todos en su casa y a Íñigo, al que conozco muy poco, ahora espero conocerlo un poco más" adelanta emocionado.

Como no podía ser de otra manera, Boris se ha pronunciado sobre los planes de maternidad de Tamara, a la que confiesa que "siempre he visto como una extraordinaria madre". "Desde luego, todos los pasos que está haciendo en esa búsqueda son muy fructíferos, aunque yo creo que cualquier pareja cuando te casas no hay una cosa que te ponga más nerviosa que todo el mundo te pregunte cuando vas a ser papá o mamá" reconoce.

En una situación muy diferente se encuentra Isabel Preysler, que está disfrutando como nunca de su soltería tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. Y, parafraseando a la marquesa, el venezolano asegura que "es la primera vez desde los 18 años que no tiene pareja y está bien, ya era hora que también tuviera un momento de quietud".