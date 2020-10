Boris Izaguirre habla el complicado momento que vive Josep María Mainat

MADRID, 30 (CHANCE)

Boris Izaguirre ha apoyado, con su presencia, el estreno de "La última tourné", obra musical protagonizada, entre otros, por Alaska, Mario Vaquerizo y Bibiana Fernández, que vuelve a los escenarios madriléños después de una obligada parada a causa de la pandemia del Covid-19.

El venezolano, que saltó a la fama en "Crónicas marcianas", se ha pronunciado por primera vez acerca del surrealista momento que está viviendo su amigo Josep María Mainat - productor del mítico espacio presentado por Javier Sardá - tras el supuesto intento de asesinato de su exmujer Ángela Dobrowolski, y todos los acontecimientos que se han desarrollado después. Muy cauto, Boris afirma que "estamos todos muy pendientes de ellos y evidentemente con la preocupación debida, pero creo que nuestro apoyo es hacer el menos ruido posible. Ellos también lo saben y lo entienden. En el fondo creo que también lo agradecen".

El presentador sin embargo, confiesa que "evidentemente me afecta, son personas que conozco muy bien, que les debo muchísimo profesionalmente y también emocionalmente. Han sido durante mucho tiempo de mi vida prácticamente mi familia, me apena muchísimo toda la situación". Y es que no olvidemos que su mítica frase en "Crónicas marcianas", "páralo Pol", iba dirigida al hijo el productor: "Pol Mainat trabajaba con nosotros en el equipo de detrás de cámaras, y en efecto a quién yo me refería siempre con ese 'páralo Pol' a ese Pol Mainat. Le aprecio mucho, creo que ha sido un año realmente muy terrible para ellos, no solamente por todo esto que nos convoca a hablar sino también la pérdida de Rosa María, ha sido muy duro".

Boris, afectado, desvela que tanto su marido Rubén como él conocen a Ángela Dobrowolski: "Sí, la conocemos. Nos acompañaron en un momento dado en la boda de una gran amiga nuestra y sí la hemos tratado". Sin embargo, muy discreto, prefiere no confesar qué opina de ella.

Además, y cambiando de tema, Boris habla del nuevo marquesado de Griñón para Tamara Falcó: "Tamara ya es una princesa en sí misma, es divina y todo así que ahora es un poco seguir adelante el deseo de su padre, ella tenía una enorme estima y una gran admiración. Es una super star"