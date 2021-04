Boris Izaguirre habla del documental de Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

"Siempre es una maravilla venir a las pasarelas, mientras las PCR me lo permitan" nos confesaba el gran Boris Izaguirre cuando hemos hablado con él en la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema. Y es que el presentador de televisión está siendo muy controlado con las PCR para poder llevar a cabo su vida profesional: "Cada semana o cada dos días me tengo que hacer las pruebas y de momento siempre he dado negativo y eso me ha permitido seguir manteniendo el calendario laboral".

En cuanto a cómo va como guionista de la serie de Miguel Bosé, Boris nos asegura que: "Estamos escribiéndola, vamos avanzando muchísimo en los episodios" y es que según él, sigue teniendo con el artista una relación fabulosa: "Ah, no lo sé, tengo la gran suerte de que puedo llamarle y hablar con él por teléfono, no estoy muy pendiente de su actividad en las redes", pero no habla de su sobrina como concursante de 'Supervivientes': "Miguel y yo hablamos de cosas que tienen que ver con nosotros dos, él está muy bien".

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

Izaguirre, amigo íntimo de Rocío Carrasco, asegura que la serie es muy importante para todos esos testimonios de mujeres que han pasado por algo parecido: "Estoy muy pendiente, espero que realmente esta docu-serie sirva para erradicar el machismo en nuestra sociedad, es muy importante que empezara en España" y atención porque confiesa que: "Fidel es un hombre encantador y estupendo, un gran desconocido y ellos dos han demostrado ser un verdadero amor. Yo no creo que la tenga abducida".