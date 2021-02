Boris Izaguirre hace una llamamiento para que Isa Pantoja retome su carrera musical

MADRID, 6 (CHANCE)

Si a habido un tema informativo del que no hemos parado de hablar desde el verano pasado, ese ha sido la guerra judicial que hay abierta todavía entre Josep María Mainat y su exmujer Ángela Dobrowolski. Uno de los rostros más conocidos de este país, Boris Izaguirre, amigo del productor de televisión no ha dudado en mostrarnos su opinión sobre lo que le está pasando a su amigo, pero no se quiere mojar mucho con la situación que existe: "Bueno, no sé... la verdad. NO tengo mucho más que agregar a eso".

Aún así, sí nos ha explicado sobre lo que piensa del encarcelamiento de Ángela: "Bueno, la verdad que he procurado estar distante, me da mucho dolor por todos. En una época fuimos todos realmente muy amigos, casi familia". Y de un tema polémico a otro, la guerra judicial de su amigo Miguel Bosé con su expareja, Nacho Palau, que esta noche se retomará con el testimonio de Lola Medina en el plató del 'Deluxe': "La conozco, es encantadora y espero tener tiempo para ver la entrevista".

Con lo que nos hemos quedado muy sorprendidos es con el llamamiento que ha hecho el presentador de televisión a Isa Pantoja para que retome su carrera musical: "Yo lo que sí quiero es que la carrera musical de Isa Pantoja se reactive, porque me parece que es un gran aporte al pop español, me parece que es una carrera musical necesaria para el país en este momento".

Tantas son las ganas que tiene Boris Izaguirre de volver a escuchar a Isa Pantoja cantando que asegura que su madre y su hermano no la apoyaron como debían haberlo hecho cuando sacó su primer single: "Yo creo que no se le apoyó lo suficiente y creo que todas las cosas se pueden enmendar". Por supuesto, nuestro comentarista preferido no se podía callar su opinión sobre la reina de la copla y el conflicto que tiene abierto con su hijo, asegurando que: "Oh sí, claro, Pantoja sabe mucho más que nosotros de todas las cosas".