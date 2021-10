Boris Izaguirre nos cuenta cómo está Rocío Carrasco tras compartir front row con ella en el desfile de Palomo Spain

El venezolano nos ha contado además como está Rocío Carrasco, tras compartir front row con la hija de Rocío Jurado en su reaparición en el desfile de Palomo Spain

MADRID, 26 (CHANCE)

Imprescindible en cualquier evento que se precie, Boris Izaguirre ha sido uno de los invitados en la décima edición de los premios Vogue Who's On Next y, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por algunos de los temas más candentes de la actualidad rosa, como la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, el momento que vive Rocío Carrasco, inmersa en la grabación de la segunda parte de su docuserie - y con la que estuvo recientemente en el desfile de Palomo Spain -, el amor de Tamara Falcó por Íñigo Onieva pese a los continuos rumores de deslealtades por parte del empresario, y el paso al frente del chófer de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, desvelando la verdadera cara de Edmundo Arrocet.

Gran "admirador" de la veterana comunicadora, Boris da el 'aprobado' a la exclusiva de su fiel asistente. "Se ve que Gustavo la quiere mucho y confío en que él siendo la persona que siempre ha sido. Alguien muy leal, muy generoso y que ha compartido momentos muy importantes con María Teresa", apunta, sin entrar en el enfado de Terelu con el chófer.

Feliz por Rocío Carrasco, con quien "compartí un momento maravilloso en el desfile de Palomo Spain", el presentador no duda en confesar cómo la vio después de tanto tiempo: "La encontré muy bien, muy bien ella, me encantó que acudiera a ese desfile de motu propio, que estuviera allí". "Esa es la Rocío Carrasco que a mí me gusta", asegura.

Compañero de Antonio David Flores en 'Crónicas Marcianas', Boris se ha pronunciado sobre su separación de Olga Moreno, una noticia que afirma "me ha dejado bastante sorprendido" y sobre la que desconoce los motivos. "No sé, supongo que todos conseguirán mejores vidas, eso espero", comenta misterioso, añadiento que "no conozco casi a Olga porque cuando empezaron a salir Antonio David siempre iba solo al programa".

Muy amigo de Tamara Falcó, el venezolano ha aconsejado a la socialité que no haga "tanto caso" a las supuestas deslealtes de Íñigo Onieva. "Son muy felices juntos y ella está en un momento estupendo", concluye, aplaudiendo el primer libro de la Marquesa de Griñón, 'Las recetas de casa de mi madre': "¡Me encanta! Algunas fotografías son impagables, todas las recetas que cuenta son buenísimas y me encanta que las haya dado a conocer", afirma en el total que puedes ver a continuación.