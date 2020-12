Boris Izaguirre, orgulloso de que Tamara Falcó se esté uniendo a su primo Álvaro

MADRID, 26 (CHANCE)

Boris Izaguirre cree que la familia real debería ser más solidaria y empática en estos momentos: "No es tan recomendable hacer ese tipo de traslados, puede pasar algo grave, la incertidumbre es máxima. De repente se puede convertir en un problema que están fuera del país, lo mejor es intentar acatar las restricciones lo más que podamos, ellos deberían también intentar sumarse a eso y ser unos españoles más que es lo que realmente son".

Sobre la etapa tan bonita que está viviendo Tamara Falcó, Boris como amigo comenta: "Me gusta mucho el núcleo que está formando. Con su primo Álvaro, la novia de él, me gusta el cuarteto familiar. Tamara es muy familiar, creo que es feliz con ese nuevo orden en su vida".

En cuanto a cómo vivió el confinamiento con su marido, Boris reconoció: "Esto ha sido muy importante, me he dado cuenta de que, no es que me volviera a enamorar, de repente agradecí estar juntos, mucho. Hoy estaba arreglando un cajón, lo vi y me pareció tan tierno... le di un beso. Eso me lo ha dado el confinamiento".