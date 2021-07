Boris Izaguirre sale en defensa de Miguel Bosé tras las últimas críticas por su negacionismo del Covid

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Amigo de sus amigos, Boris Izaguirre no ha dudado en acudir a la llamada de Miguel Sierralta y asistir a la presentación de su último libro, "Algunos le llaman magia", en un conocido restaurante de la capital. Y si de amistad se trata, el venezolano puede presumir de contar entre sus íntimos con Miguel Bosé, Tamara Falcó o Paloma Cuevas, y de todos ellos nos ha hablado en una entrevista tan divertida y cercana como él mismo, en la que no ha dudado además en lanzar un dardo 'intencionado' a la novia de Enrique Ponce, Ana Soria: "Nació cuando se acabó Crónicas Marcianas, así que no tiene ninguna referencia mía, no tendrá ningún interés en mí".

"A Enrique le conozco poquísimo pero está bien lo de su retirada. Tiene una edad y se puede pensar en estar más tranquilo en casa", ha comentado, pidiendo al torero y a su joven novia que ahora que tiene más tiempo libre tras haberse 'cortado la coleta' no repitan las imágenes del año pasado: "Lo que sí me parece interesante es que ojalá en este verano no vuelvan a repetir esos cocodrilos gigantes verdes de plástico que se ponían en la playa de Almería, eran súper anti ecológicos, ya es poco ecológico lo del trabajo de él y eso de los cocodrilos de plástico no, estéticamente daban una sensación muy preocupante".

Gran amigo de Paloma Cuevas, desvela cómo está la empresaria ante la firma amistosa de su divorcio de Ponce un año después de su separación. "Está muy bien, Paloma es fantástica, es divina". "Es verdad que es un pelín cursi pero lo lleva muy bien el cursi de ella, yo creo. Ha hecho un estilo de eso", confiesa sonriente, asegurando que, por el momento, no tiene ganas de rehacer su vida sentimental: "Ese interés tan inmediato por volverse a enamorar* entre enamoramiento y enamoramiento ese momento de estar solo es único y no se repite".

Cambiando de tema, Boris también se ha pronunciado sobre la detención de José Luis Moreno, señalando que "nunca he trabajado con él, pero el recuerdo que tengo de él es que es encantador, súper simpático, divino". "Qué necesidad tiene alguien con un inmenso talento de verse involucrado en una cosa tan sórdida", ha afirmado.

Continuando con el repaso a la crónica rosa, el venezolano confiesa que Tamara Falcó está "muy bien" con Íñigo Onieva, a quien define como "adorable". "A Isabel Preysler le cae fabulosamente", asegura.

Íntimo amigo de Miguel Bosé, Boris ha salido en su defensa, asegurando que aunque nunca habla con el cantante de las polémicas que protagoniza, cree que "está en su derecho de emitir su opinión sea en pro o en contra de algo y me parece que ha sido exagerada la reacción hacia las opiniones de él".