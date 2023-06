Boriz Izaguirre desvela la conversación con la que Paloma Cuevas le habló de su amor por Luis Miguel

MADRID, 23 (CHANCE)

En plena cuenta atrás para la celebración de la semana del Orgullo LGTBIQ+, la revista Shangay -referente del colectivo- ha presentado el libro en el que hace un repaso por sus 30 años de historia. Y como no podía ser de otro modo tratándose de una de los personajes más queridos de nuestro país, y que siempre ha llevado la bandera de su homosexualidad con orgullo, Boris Izaguirre ha sido uno de los invitado a esta cita tan especial.

"Soy una historia feliz de homosexualidad, nunca he estado en el armario. Mi ropa sí y yo no y al final si se habla de un ejemplo siempre hacia el éxito, la visibilidad, disfrute y hacia que el sexo nunca es un problema" ha apuntado orgulloso, asegurando que a pesar de lo que ha avanzado la sociedad, últimamente se han incrementado los mensajes tránsfobos y todavía queda mucho por hacer para que no estigmatice ningún tipo de sexualidad.

Hace unos días Boris asistía en París a la boda de Daniel, hijo de Rosa Clará, donde coincidió con Paloma Cuevas y Luis Miguel. "Me ponéis en una situación un poco apretada, soy como Jessica Rabbit, parezco mala porque me han dibujado así, no es que yo quiera estar en todas las noticias, mi vida me ha llevado allí" ha confesado con humor cuando le hemos preguntado por la pareja del momento. A pesar del compromiso que supone hablar de su noviazgo, el presentador nos ha contado cómo fue la charla en la que la diseñadora le confesó su felicidad al lado del cantante mexicano: "Tuve un momento de conversación con Paloma y ella me explicó que se conocen desde niños porque sus padres eran muy amigos, han ido creciendo como adultos y ahora son pareja. Es una historia que yo creo que es fascinante y así como a vosotros, a nosotros, nos llama la atención, a ellos también". "Ellos están encantados, sin duda, muy felices" ha asegurado.

A pesar de que por el momento Paloma y Luis Miguel prefieren vivir su amor alejados del foco mediático, Boris está convencido de que tarde o temprano les veremos juntos normalizando por fin su noviazgo. "Por supuesto, claro que sí, él empieza gira recién ahora en agosto, en Argentina o sea yo creo que tenemos bastante gira para verlos" apuesta.

Y de una pareja a otra, ya que el venezolano admite que no le hace gracia que le pregunten continuamente por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva cuando está distanciado de la marquesa desde hace meses: "Me ha incomodado muchísimo, se ha creado una situación en la que en parte yo soy responsable por haber escrito ese artículo que tanto ha molestado tanto a Isabel como a Tamara, pero sí me incomodaba que eso se convirtiera en una noticia, que para mí no lo era, y en cualquier caso ha sido un situación complicada entre nosotros tres" confiesa.

Sin embargo, y aunque todavía no ha podido hablar ni con la filipina ni con su hija, para Boris el 8 de julio será también "un día muy importante porque es un día donde yo creo que una persona que quiero tantísimo como es Tamara va a ser muy feliz y por supuesto nos seguimos queriendo". "En su momento ya le mandé un mensaje, pero ahora lo importante es la boda que va a ser fantástica y la fiesta de la boda que creo que también van a ser fantástica. Ella es una auténtica estrella y creo que lo va a disfrutar" ha añadido, dejando en el aire si cree que es posible una reconciliación con la socialité.

"A Tamara le deseo lo mejor y no solo el 8 de julio,sino todos los días en todas las vidas. Y a Isabel muchísimo más, a Isabel yo la adoro. Y ojalá esa conversación pendiente pueda ser a puerta cerrada" ha zanjado, reconociendo que no tira la toalla respecto a un futuro acercamiento con madre e hija.