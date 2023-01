Borja, pollero de Madrid, quiere ser pretendiente de Alba Carrillo

MADRID, 15 (CHANCE)

"Polleros del mundo, escribirme que os contesto" decía Alba Carrillo en la noche de este sábado en 'Sábado Deluxe'. La colaboradora de televisión se sentaba para realizarse un test de personalidad y hablar de cómo han sido estas últimas semanas fuera de televisión y lo cierto es que nos volvió a dejar boquiabiertos con sus tan comentadas declaraciones.

Volviendo al pollo, Alba aseguraba que no todos los novios que había tenido en su vida habían sido famosos y los colaboradores, incrédulos, le decían a modo de broma que nunca le habían visto con un pollero. Ante esto, la modelo no dudaba en hacer un llamamiento a todos los polleros, no del mundo, de España, para comenzar lo que podría ser una bonita historia de amor.

Dicho y hecho, Alba. Europa Press ha podido hablar con Borja, un pollero de Madrid, y ¡atención! porque está dispuesto a tener una cita -con la mejor de las intenciones- con la colaboradora: "como pollero de España le doy una cita a Alba Carrillo para que salga con un pollero nacional y auténtico".

Borja, nos aseguraba que la modelo le parece "magnífica" y no tiene ninguna dudas de "que sería una gran pollera". Un hombre que siempre ha tenido claro que los pollos es lo suyo y ha aclarado que: "me encantan los pollos", tanto que ve en Alba espíritu de pollera también: "tiene alma de pollera también".

Alba también confesó en su entrevista en el 'Deluxe' que le gustan los hombres con narices grandes y Borja, nuestro pollero, nos asegura y nos muestra a cámara que cumple el requisito: "pues fíjate, podría estar en la moneda de euro, yo tengo un perfil de euro". Eso sí, no quiere hablar de bodas porque todo tiene que ir "poco a poco" ya que "el pollo es muy sacrificado, hay que trabajarlo mucho y luego ver que va saliendo".