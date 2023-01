Borja Thyssen y Blanca Cuesta, más unidos que nunca tras las demoledoras declaraciones de Tita Cervera sobre su nuera

MADRID, 31 (CHANCE)

Las declaraciones de la Baronesa Thyssen en la última entrega de 'Chester' han puesto de nuevo en el punto de mira la relación que mantiene con su hijo Borja Thyssen y con Blanca Cuesta. Y es que aunque todos pensábamos que hace tiempo que habían solucionado sus diferencias y que volvían a ser una familia unida después de años de desencuentros públicos, las últimas confesiones de Carmen Cervera con Risto Mejide dejan entrever lo contrario.

"Mi hijo, a los 19 años, se casó y cambió de vida. Lo he echado mucho de menos, hay muchos momentos de mi vida que me hubiera gustado tenerlo al lado. He sufrido mucho por él, pero la vida es así (...) Siempre ha esperado un cambio por parte de él, he intentado favorecerle mil veces, pero hay personas a su lado que lo impiden, que tienen otra mentalidad y no son como Borja ni como yo" reconocía refiriéndose a su nuera, aunque sin nombrarla en ningún momento.

Unas demoledoras declaraciones sobre las que la pareja prefiere no pronunciarse públicamente, aunque en nada han afectado a su día a día. Y es que Borja y Blanca siguen tan enamorados como el primer día e, inseparables, hacen frente a la polémica en silencio pero más unidos que nunca.

No es el único frente abierto para el matrimonio, que el próximo 14 de febrero irá a juicio por defraudar presuntamente 300.000 euros a Hacienda en el año 2010, y se enfrenta a una posible pena de prisión de tres años y a una multa de un millón de euros.

Intentando afrontar los problemas con una sonrisa, Borja y Blanca se han dejado ver de lo más tranquilos saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital y, respondiendo con el más absoluto de los mutismos a las últimas declaraciones de la Baronesa con las que parece haber desenterrado el hacha de guerra con su hijo y su nuera.