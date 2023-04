Borja Thyssen y Blanca Cuesta regresan a Madrid con sus hijos tras disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa

MADRID, 10 (CHANCE)

Borja Thyssen y Blanca Cuesta forman una de las parejas más enamoradas y discretas del panorama nacional. A punto de celebrar 25 años de relación -puesto que se conocieron en el verano de 1998- el hijo de la Baronesa Thyssen y su mujer tienen cinco hijos, en los que están completamente volcados: Sasha (15), Eric (13), Enzo (10), Kala (8) e India, que en diciembre cumplirá 3 años.

Y con todos ellos han disfrutado de unas vacaciones de Semana Santa en un destino del que no ha trascendido nada, aunque todo apunta a que podrían haber elegido la isla de Ibiza -donde tienen una espectacular mansión- para descansar en familia, ya que el intenso bronceado de Borja deja entrever que han pasado unos días en un destino de sol y playa.

Inmerso en rumores sobre un posible distanciamiento con su madre, Carmen Cervera, por sus declaraciones sobre Blanca en su entrevista con Risto Mejide en 'Chester' -"las personas que están a su lado tienen otra mentalidad, no son como Borja ni como yo. Lo he echado muchísimo de menos muchas veces que me hubiera gustado que estuviera a mi lado, he sufrido mucho" confesaba la Baronesa- Borja se convirtió en el gran ausente en la reciente inauguración del primer hotel de su madre, 'Pink Elephantt', en la Costa Brava. Un acto muy especial en el que sí estuvieron sus hermanas, Carmen y Sabina, y en el que Tita reconoció que le hubiese gustado que estuviese presente su primogénito.

Rumores de mala relación que el propio Borja ha querido desmentir a su llegada a Madrid con su familia, asegurando que "todo" está "tranquilo" y "bien" con su madre. Caminando varios metros por delante de sus hijos y de Blanca -que llevaba a la pequeña India subida a su maleta de ruedas- el coleccionista de arte ha confesado que con su mujer todo está "perfecto", y que sus vacaciones han sido tranquilas y en familia: "La verdad que sí".