Borja Thyssen y Blanca Cuesta se van de fiesta en Madrid

MADRID, 26 (CHANCE)

El pasado nueve de febrero, tras varios años repletos de desencuentros, tensiones y situaciones al límite, se firmaba el acuerdo de alquiler entre el Ministerio de Cultura y la Baronesa Thyssen que permitirá que la colección privada de Carmen Cervera - con el 'Mata Mua', de Gauguin, obra central de la dura negociación, a la cabeza - se quede en España durante por lo menos los próximos 15 años.

Un hecho histórico que hacía que volviésemos a ver a Tita acompañada por su hijo, su nuera y todos sus seres queridos en esta firma que ha sido tan importante para la vida de todos. Un evento público con el que se demostró la buena relación que existe entre todos tras años de distanciamientos.

En este panorama, Borja Thyssen y Blanca Cuesta han celebrado junto a una multitud de amigos en Madrid el gran éxito del acuerdo al que han llegado su madre Tita Cervera y el Ministerio de Cultura de España para que su colección personal permanezca en nuestro país al menos los próximos 15 años.

En uno de los locales de moda de la capital, el matrimonio estuvo acompañado por algunos rostros conocidos como fue el caso de Rosario Nadal que prefirió ser discreta al hablar de la próxima boda en el mes de mayo de su hija Mafalda con Marc Abousleiman después de ocho años de relación.

Sí hablábamos con Rosario Nadal, que prefería quedarse al margen de la polémica entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: "adiós buenas noches", pero sí nos hablaba de la boda de Mafalda y Marc Abousleiman, confirmándonos que la boda será en Mallorca: "sí". Eso sí, no nos quiso dar más detalles acerca de qué le parece el futuro marido de su hija o de si ya tiene elegido el traje para el enlace: "no os voy a contestar más, lo siento no te voy a decir nada más, lo siento".