Borràs aboga por someter a votación de la militancia de Junts la auditoría sobre el pacto de Govern

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament y candidata a presidir Junts, Laura Borràs, ha abogado por someter a votación de la militancia del partido los resultados de la auditoría sobre el pacto de Govern: "Lo que decida nuestra militancia siempre es vinculante".

En una entrevista de TV3 de este miércoles recogida por Europa Press, ha asegurado que será una evaluación seria y por lo tanto basada en evidencias para "contrastar qué es lo que se había acordado hacer y dónde estamos", y ha recordado que la militancia también avaló el acuerdo de coalición.

Preguntada por nombres de Junts que no forman parte de la Ejecutiva propuesta, como el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, y el senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha aseverado que "no quedan fuera, son miembros natos".

Ha destacado la "diversidad y la transversalidad ideológica" que a su juicio caracteriza la formación y ha descrito la lista acordada como potente e ilusionante.

En referencia al espionaje con 'Pegasus', ha asegurado que "el Estado es el Estado y desde su cabeza hasta la última rata de las cloacas hay una connivencia", ante lo que ha insistido en pedir unidad al independentismo.

Ante las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, reprochando a Borràs pedir confianzas a ciegas ante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha exigido respeto a la presunción de inocencia y "principio de realidad de saber dónde estamos y con quién nos las debemos", en referencia a la justicia española.

"No necesito que nadie me absuelva, lo que necesito es que no me juzguen", ha zanjado.