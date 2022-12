Borràs acusa a Pedro Sánchez de ser igual "o peor" que Rajoy respecto al independentismo

Asegura que Aragonès debería "someterse a la confianza del Parlament"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comportarse exactamente igual --ha dicho-- que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) respecto al independentismo "o peor, porque va de progresista y en realidad el objetivo es el mismo".

En una entrevista en el programa 'Aquí Parlem' en RTVE recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que la táctica de Sánchez tiene "la misma finalidad de no conceder una resolución política a un conflicto que es de carácter político, y por lo tanto hacer servir las herramienta a su alcance para conseguir este objetivo".

Preguntada por si ella se beneficiaría de la modificación de la malversación, lo ha negado porque dice que no está "acusada de malversación: Hace cuatro años que a mí me imputan cuatro delitos, pero yo no he cometido ninguno", ha asegurado.

Ha dicho que a ella le quitaron sus funciones en el Parlament de manera fraudulenta y con intención política de apartarla, y ha defendido su legitimidad: "Soy la presidenta del Parlament porque no hay otra. Me han suspendido de mis funciones y ha quedado acreditado que me suspendieron arbitrariamente".

"Como todo está tan politizado, hemos criticado siempre que los jueces hagan de políticos, y ahora nos encontramos que los políticos hacen de jueces", ha añadido.

PRESUPUESTOS PARA 2023

En cuanto a los Presupuestos de la Generalitat para 2023, ha asegurado que el proyecto actual "no es el que habría hecho Junts cuando estaba en el Govern", ha dicho que el apoyo de su grupo depende de las negociaciones y ha añadido textualmente que no es cuestión de cifras, sino de país.

Sin embargo, ha criticado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque "había dicho que su socio prioritario era Junts pero en cambio ha firmado un acuerdo con los comuns".

Ha asegurado que Aragonès debería "someterse a la confianza del Parlament" porque considera que gobierna en minoría absoluta y no puede defender las incitativas que presenta.

SALIDA DEL GOVERN POR "RESPETAR" EL VOTO CIUDADANO

Ha recordado que Junts salió del Govern por responsabilidad y por "querer respetar lo que vota la ciudadanía, que el 14 de febrero no dio una victoria a un partido independentista, y fue poner en valor los votos independentistas que permitieron" investir presidente a Aragonès.

Ha recalcado que la formación que preside abandonó el Ejecutivo catalán "cuando desde ERC se nos dice que no tienen ninguna intención de cumplir los acuerdos a los que se había llegado" en el pacto de gobernabilidad.

"¿Se imagina con qué cara estaríamos dentro del Govern sabiendo que la otra mitad ha estado negociando con el Gobierno español que se pueda juzgar y devolver al Estado español al presidente legitimo de la Generalitat, que es Carles Puigdemont?", ha añadido.

Preguntado por si el exconseller Jaume Giró será el futuro candidato de la formación a la presidencia de la Generalitat, ha respondido que el candidato será quien tenga el mayor apoyo de militancia y que Junts tiene "afortunadamente muchos candidatos" válidos que podrían serlo.