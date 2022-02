Borràs asegura que Juvillà aún era diputado el 3 de febrero y cuestiona a los funcionarios

Pide a los partidos impulsar una ley que regule la "sindicatura electoral catalana"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que el exdiputado de la CUP Pau Juvillà aún era diputado el 3 de febrero, cuando se celebró un pleno para votar un dictamen en defensa de su escaño y al que no fue convocado, y ha cuestionado la acción de los funcionarios de la Cámara.

Lo ha dicho este lunes en una Junta de Portavoces pública, en la que ha dado explicaciones sobre la retirada del escaño al exdiputado de la CUP Pau Juvillà, como habían solicitado los grupos del PSC-Units, comuns y el PP, aunque fuentes de Presidencia de la Cámara han asegurado que lo ha hecho a petición propia.

Borràs ha hecho un repaso cronológico de todo lo ocurrido en la retirada del escaño de Juvillà, en la que ha defendido que ella no dio "ninguna indicación" para que no se convocase al diputado 'cupaire' al pleno del 3 de febrero, en que no estuvo convocado y tampoco se le admitió la delegación de voto pedida por el grupo de la CUP.

La presidenta ha explicado que tras esa sesión plenaria, la secretaria del Parlament, Esther Andreu, registró un escrito a la Mesa en el que decía que procedía a retirar el acta de Juvillà por imperativo legal y con efectos retroactivos, y Borràs ha concretado que el órgano rector debía de dar respuesta a este escrito antes de las 11 horas del 4 de febrero.

Ha criticado que se hiciera una actualización en la web del Parlament y del Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària (Siap) en que constaba la baja de Juvillà antes de que la Mesa se reuniese y viese el escrito de Andreu: "No es admisible que se ejecuten decisiones antes de que la Mesa se reúna".

También ha afeado que la cuenta de Twitter del Parlament publicara un tuit a las 8.44 horas del 4 de febrero, antes de la reunión de la Mesa, indicando que el Boletín Oficial del Parlament (Bopc) había publicado la baja de Juvillà, algo que considera "otra anomalía" y ha defendido que no se debería de haber hecho antes de que la Mesa hubiera tratado el tema.

Ha afirmado que le ha pedido a la secretaria general que investigue la publicación de este tuit, ya que ha defendido "no se debería de haber producido en ningún caso antes de que se tratase la cuestión" y lo ve como una actuación totalmente improcedente.

"Se trata de una actuación improcedente por parte del funcionamiento interno de la casa. Nunca un tuit puede anunciar una cosa que aún no ha pasado", ha sostenido Borràs.

DELEGACIÓN DE VOTO

Ha explicado que tras la petición de la CUP de registrar la delegación de voto de Juvillà para el pleno del 3 de febrero, se produjo "un bloqueo del Siap" y del sistema de voto electrónico, por lo que se tuvo que votar a mano alzada.

Ha concretado que la petición de delegación de voto se admitió a trámite por parte de la Presidencia, pero "no se autoriza para evitar una impugnación por conflicto de intereses", y ha subrayado que esto generó confusión, ya que el Siap no diferenciaba entre la admisión a trámite y la autorización de la delegación de voto.

La presidenta ha afirmado que se ha procedido a "corregir esta confusión" separando el trámite de la admisión o no de la delegación de voto y el trámite de la autorización del voto, que ella alega que no autorizó por conflicto de intereses.

También ha reconocido que se confundió en una entrevista radiofónica, en la que dijo que Juvillà no votó el primer dictamen que defendía su acta.

Ha concretado que en esa primera votación sí que votó y estuvo presente en el hemiciclo, mientras que en la votación sobre la presentación de un recursos y medidas cautelares por parte del Parlament al Tribunal Supremo no votó por conflicto de intereses, y en la sesión del 3 de febrero no estuvo presente y no se admitió su delegación de voto.

LEY ELECTORAL CATALANA

También ha pedido este lunes a los partidos que elaboren una ley que, como mínimo, regule la administración electoral que debe actuar en los procesos electorales catalanes, "una sindicatura electoral catalana".

Ha pedido trasladar a la comisión del reglamento de la Cámara que estudie la posibilidad de introducir modificaciones que ayuden a proteger la integridad de la institución, en sus palabras, y que valoren la conveniencia de acordar en el Congreso la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para garantizar la "inviolabilidad" de los diputados electos.

"La posición de esta institución en la actual situación administrativa es de una extrema debilidad y su soberanía está continuamente cuestionada. Creo que mientras haya este marco jurídico hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta situación", ha sostenido.

Además, Borràs ha asegurado que es sorprendente que los 135 diputados del Parlament no estén de acuerdo en la defensa de los derechos de uno de sus diputados: "Debemos trabajar en la búsqueda de soluciones", ha reclamado.

"La forma de hacer frente es con unidad y sin reproches y rehaciendo las confianzas rotas", ha zanjado la presidenta del Parlament, y ha añadido que situaciones como esta instalan la Cámara en una pelea entre quienes sufren las consecuencias.