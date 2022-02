Borràs atribuye la retirada del escaño de Juvillà a una falta de respuesta conjunta de Govern-Parlament

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha atribuido este lunes la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà a una falta de "respuesta conjunta" del Govern y de la Cámara.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que presentó "una propuesta ambiciosa de resistencia colectiva ante el ataque del Estado", que presentó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero ha añadido que no se aceptó.

"Estamos aquí porque esta propuesta no ha sido aceptada. Y esto significa que el resultado que hemos tenido, la retirada del escaño, pese a todos los pasos que hemos hecho en el Parlament, no se ha podido evitar. La conclusión es que esto ha pasado. No se ha querido evitar con la propuesta que hacía", ha destacado.